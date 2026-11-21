مايا مرسي تكشف تفاصيل منتدى الحماية الاجتماعية واستراتيجية الوزارة لتمكين 2.2 مليون أسرة من التكافل وكرامة عبر الاستثمار في التعليم والصحة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية الطبقة المتوسطة من التراجع الاقتصادي وكسر دائرة انتقال الفقر بين الأجيال من خلال برامج الدعم المستهدفة.

جاء هذا الإعلان قبل أقل من 48 ساعة من انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، وبمشاركة دولية واسعة.

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تفاصيل منتدى الحماية الاجتماعية الدولي

تستضيف مصر المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بهدف تأسيس مساحة منتظمة للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع السياسات حول التحديات التي تواجه منظومات الحماية الاجتماعية عالمياً.

وقد طُرحت فكرة تنظيم هذا الحدث في مايو 2025، خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تهدف النسخة الأولى إلى تأسيس حوار مستمر يركز على استدامة التمويل وتحسين الاستهداف.

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمويل الكامل للمؤتمر يتولى مسؤولية تحمله هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي بالإضافة إلى شركاء من القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الشراكة مع مصر دون العبء على الموازنة العامة.

أرقام "تكافل وكرامة" وتأثيره على الأسر

بدأ برنامج "تكافل وكرامة" عمله في عام 2015 بشريحة تضم نحو 1.7 مليون أسرة، ليصل عدد الأسر المستفيدة حالياً إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.

ولم يقتصر دور البرنامج على المساعدة النقدية فحسب، بل ركز على الاستثمار في الإنسان عبر ربط الدعم بالتعليم والصحة، حيث وصلت مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بالمشروطية إلى نحو 92%، ونسبة انتظام الأبناء في التعليم بلغت 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026.

تمكين 2.2 مليون أسرة من الخروج من الدعم

كشف الحوار عن خروج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" تحسناً لأوضاعها الاجتماعية، مشددة الوزيرة على أن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج يجب أن يقوم على التمكين الحقيقي وليس مجرد إيقاف المساعدة النقدية.

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تعمل الوزارة على تطوير منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، حيث تجاوز إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

استفادت من هذه البرامج أكثر من مليوني أسرة، مما يؤكد قدرة الحكومة على بناء مصدر دخل مستدام يساعد الأسر على تحسين مستوى معيشتها وضمان عدم عودتها إلى دائرة الفقر بعد خروجها من برامج الدعم المباشر.