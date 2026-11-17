وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ملفات التكافل وكرامة والتمكين الاقتصادي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التقت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك استجابة للتزام الوزارة ببناء جسور اتصال مستدامة مع السلطة التشريعية. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لتعزيز قنوات التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان سير الخدمات الحكومية بسلاسة.

استعراض ملفات الحماية الاجتماعية والتكافل

تناول اللقاء بشكل مكثف مجموعة من الملفات والقضايا الجوهرية المرتبطة مباشرة بقطاعات عمل وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، حيث استمعت الدكتورة مايا مرسي بفعم ودقة إلى جميع استفسارات السادة النواب ومقترحاتهم البناءة. وركزت النقاشات بشكل أساسي على الطلبات الخاصة التي قدمها الأعضاء لخدمة المواطنين المقيمين في دوائرهم الانتخابية، بهدف تذليل العقبات التي قد تعترض وصول الدعم لهم.

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تحسين استهداف برامج التمكين والدعم

تم بحث تفاصيل دقيقة تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامجا تكافل وكرامة، والتي تهدف إلى توفير شبكة أمان اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في مصر. كما تم استعراض خطط التمكين الاقتصادي التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتمكين المستفيدين من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لدعم اندماجهم الاجتماعي.

التأكيد على سرعة البت في الطلبات المقدمة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، من جديد على حرص مؤسستها على التعاون الوثيق والمثمر مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النيابية والتشريعية. وشددت على أن الوزارة تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات البيروقراطية أو الإدارية التي تواجه المواطنين، مؤكدة الالتزام الصارم بالسرعة في فحص والبت النهائي في جميع الطلبات المقدمة من قبل النواب.

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ضوابط توزيع الدعم وضمان الفعالية

وضحت الدكتورة مايا مرسي أن العمل يتم وفقاً لضوابط وقواعد تنظيمية صارمة، تهدف إلى ضمان وصول الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها بدقة وكفاءة عالية. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تجاوزات أو أخطاء في الاستهداف، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الاجتماعي الذي تقدمه الدولة وتحسن من جودة الحياة للفئات المحتاجة.

إشادة البرلمان بالتنسيق الحكومي المثمر

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون المثمر والاستجابة السريعة والفعالة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لمختلف ملفات دوائرهم النيابية. وذكروا بأهمية استمرار هذا التنسيق المشترك والدائم، مؤكدين أنه يدعم بشكل كبير جهود الدولة في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة والتنمية المستدامة التي نصبو إليها جميعاً.