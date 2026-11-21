الوزيرة مايا مرسي تعلن عن رؤية شاملة للحماية الاجتماعية في مصر خلال المنتدى الدولي، مع التركيز على ربط الدعم بالتعليم والصحة وتمكين الأسر اقتصادياً عبر برامج تكافل وكرامة المستهدفة لـ 4.7 مليون أسرة.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل منظومة الحماية الاجتماعية في مصر ، تتجاوز مفهوم تقديم المساعدات النقدية الضيقة، لتبني إطاراً مؤسسياً يهدف إلى حماية الأسر من السقوط في براثن الفقر الدائم. وتأتي هذه الإعلانات قبيل انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ، والذي تستضيفه القاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، تحت شعار يعكس التحديات الراهنة " الحماية الاجتماعية في عالم متغير". وتؤكد الوزيرة أن هذا التحول الجوهري في السياسات الاجتماعية يستهدف بشكل مباشر مساعدة القادرين على العمل من أجل الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المباشر إلى مرحلة الإنتاج الاقتصادي المستدام، مما يعزز من قدرة المجتمع ككل على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية أكبر.

الحوار الدولي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة

استهدفت النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية الذي تقوده مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأسيس مساحة حوارية دائمة تجمع بين الدول، والمؤسسات الدولية، والخبراء الأكاديميين، وصناع السياسات العامة لمناقشة العقبات التي تواجه أنظمة الدعم الاجتماعي حول العالم. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العالم يشهد حالياً تحولات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية بالغة السرعة، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفرض على الحكومات تحديات جديدة تتعلق بتوسيع نطاق التغطية، تحسين دقة الاستهداف، وضمان استدامة التمويل طويل الأمد. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن فكرة تنظيم هذا المنتدى كانت قد طُرحت لأول مرة في مايو 2025، خلال فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، لتأكيد أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد رد فعل طارئ للأزمات، بل أصبحت ركيزة أساسية وأصيلاً في سياسات التنمية الوطنية.

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تحول سياسات الدعم نحو الاستثمار في رأس المال البشري

كشفت الدكتورة مايا مرسي عن أرقام دقيقة تعكس حجم ونجاح برنامج "تكافل وكرامة" في تغيير المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية، مبينة أن البرنامج الذي بدأ عام 2015 بنحو 1.7 مليون أسرة، وصل حالياً إلى دعم 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت منه منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة. وأكدت الوزيرة أن فلسفة الوزارة لا تقتصر على التخفيف المؤقت للأعباء المعيشية، بل تركز على الاستثمار في الإنسان من خلال ربط الدعم النقدي بشروط صارمة في مجالي التعليم والصحة، بهدف تحسين فرص الأطفال ووقف انتقال الفقر بين الأجيال. وأشارت إلى أن مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بنظام المشروطية بلغت نحو 92%، بينما سجلت نسبة انتظام الأبناء في التعليم 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026، وفقاً للبيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026، مما يعكس نجاحاً ملموساً في تحويل الدعم إلى استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

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آليات التمكين الاقتصادي ومنع العودة للفقر

فيما يخص خروجات أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" لتحسن أوضاعها، أكدت وزيرة التضامن أن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج يجب أن يرتكز على التمكين الحقيقي والمؤسسي، وليس مجرد التوقف عن إحصاء المساعدات النقدية. وأوضحت أن الأسرة التي ترغب في الخروج من قائمة المستفيدين تحتاج إلى فرصة اقتصادية ملائمة، وإلى حزمة من التدريب المهني والخدمات المالية والتسويقية، لتمكينها من بناء مصدر دخل ذاتي يساعد على تحسين مستوى معيشتها بشكل مستدام. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة متكاملة للتمكين تجمع بين التمويل، التدريب، التشغيل، التسويق، والتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، مما يعكس جدية الوزارة في معالجة جذور الفقر وليس أعراضه فقط.

التمويل المستدام واستخدام التقنيات الحديثة في الاستهداف

أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بخطة التقشف الحكومي الموصلة لحوكمة الإنفاق العام، موضحة أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء مالية تتعلق بتنظيم المنتدى الدولي، حيث تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، إضافة إلى شركاء من القطاع الخاص، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الشراكة مع مصر. كما تناولت الحوار تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المستحقين للدعم، محذرة من أن التكنولوجيا يجب ألا تتحول إلى وسيلة جديدة للاستبعاد الاجتماعي، مشددة على أهمية ضمان دقة البيانات وجودتها. واختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكدان الإرادة السياسية القوية لترسيخ دعائم حقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الاستمرار في متابعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية عبر قواعد البيانات المتطورة والتحقق الميداني الدقيق.