وزير التضامن تكشف عن نهضة تشريعية في منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الإطار الوطني يستند لممارسات علمية لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة.

أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا، وذلك في إطار الدعم الإداري والسياسي الرشيد الذي تقدمه القيادة السياسية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التطورات ترجع إلى الرؤية المستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والتي أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وصون كرامتهم بشكل شامل وفعال.

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تفاصيل التطورات التشريعية والبرامجية

وتناولت الدكتورة مايا مرسى حديثها خلال كلمتها الرئيسية بالمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في نسخته الأولى، موضحة أن الدولة المصرية أرست مبادئ قوية للتضامن الاجتماعي والرعاية الشاملة. وأشارت إلى أن هذه المبادئ تجسدت من خلال نهضة تشريعية واسعة النطاق شملت قطاعات حيوية متعددة.

وشملت هذه الإصلاحات التشريعية تطوير نظام التأمين الصحي، وتحديث قوانين التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل. كما تم إصدار قانون الضمان الاجتماعي كجزء من هذه الجهود الرامية لتعزيز الشبكة الأمان الاجتماعي.

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أهداف الوقاية والنمو الاقتصادي

وذكرت وزيرة التضامن أن هذه الجهود التشريعية والبرنامجية تستهدف بشكل أساسي الوقاية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والتخفيف من آثارها السلبية على الفئات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه المنظومة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت أن منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة تضع الإنسان في قلب اهتماماتها، مما يخلق بيئة داعمة للمواطنين وتساهم في استقرار المجتمع. وقد جاء تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية ليكمل هذه الصورة كإطار مرجعي يعتمد على أفضل الممارسات العلمية.

توجيهات المنتدى الدولي والرعاية الرئاسية

وشارك في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، التي انطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة، نخبة من المسؤولين البارزين. ويأتي هذا الحدث تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مما يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا الاجتماعية.

وحضر الفعاليات حضورًا كثيفًا من كبار الوزراء، بما في ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. ويهدف الإطار الوطني إلى تنظيم البرامج والخدمات وتحديد أولويات العمل المستقبلية بما يتناسب مع احتياجات المواطن.