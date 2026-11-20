وزير التضامن الاجتماعي يعلن عن جائزة أحمد خليفة لشباب الباحثين، التي تكرم 7 فائزين وتهدف لربط العلم بالتحديات الاجتماعية.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة ل شباب الباحثين ب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل مصر من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الإيمان الراسخ بأن المعرفة والأدلة هما الركيزة الأساسية للسياسات الاجتماعية القادرة على إحداث تغيير جذري في المجتمع.

إطلاق جائزة أحمد خليفة للباحثين

قالت الدكتورة مايا مرسي خلال الاحتفال الذي أقيم بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن إطلاق هذه الجائزة جاء من إيمان عميق بأن الاستثمار في البحث والمعرفة هو أحد أهم استثماراتنا في مستقبل البلاد. وأكدت أن التكريم هو سمة شعبنا العظيم، مشيرة إلى أن الجائزة تحمل اسم الراحل الأستاذ الدكتور أحمد خليفة، مؤسس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأحد الرواد الذين آمنوا بقيمة البحث العلمي الاجتماعي ودوره في فهم المجتمع وقضاياه بعمق.

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نتائج المسابقة وجوائز الباحثين

تقدم للمنافسة في المسابقات الثلاث للدفعة الأولى من الجائزة عدد 36 باحثاً وباحثة، وتم تكريم 7 فائزين قدموا نماذج نفخر بها من الجدية والاجتهاد والطموح العلمي. وقد شملت مجالات المسابقة ثلاث فئات رئيسية هي: "تنمية القدرات والمهارات البحثية"، و"النماذج ومحاكاة المحاكمات القضائية"، و"البحوث الاجتماعية لشباب الباحثين". وتهدف هذه الجائزة إلى تحمل معنى أوسع من مجرد التنافس والتكريم، حيث تعمل على تخليد إرث الراحل أحمد خليفة الذي امتد أثره حتى بعد رحيله بما تركه من علم وبناء ومؤسسات وأفكار.

التوسع المستقبلي ومجالات الجائزة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن نية تنظيم الجائزة مرتين سنوياً بداية من العام المقبل، مع التوسع في مجالاتها لتشمل جائزة معالجة البيانات الإحصائية، وأفضل رسالة علمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأفكار الابتكارية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والإنسانية. كما سيتم التعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية لإطلاق جائزة أفضل بحث تربوي، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية في مجال أبحاث التراث والذاكرة والهوية، إضافة إلى جائزة المحقق الذكي التي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجالات متعددة.

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رسالة لطلاب الجامعات المصرية

وجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة مباشرة لشباب مصر، طالبة إياهم بالبحث والاستفسار والناقاش والابتكار، وتنزيل العلم إلى المجتمع للاستماع إلى الناس وجعله وسيلة لفهم الواقع وتغييره إلى الأفضل. وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى عقولهم وأسئلتهم الجديدة وشجاعتهم في البحث عن حلول غير تقليدية لتحديات اجتماعية وإنسانية متجددة، مؤكدة أن السياسات الاجتماعية يجب أن تستند إلى دراسة جادة وتحليل دقيق للبيانات يقود إلى قرارات أفضل تغير حياة آلاف الأسر.

تكريم الراحل ومديري المركز

توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بكل الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة التدريس والباحثين وكل من أسهم في إطلاق هذه المبادرة. كما أعربت عن شكرها لأسرة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة، مشيرة إلى أن الجائزة ستصبح موعداً متجدداً مع الإبداع والتميز، وأن كل دورة منها ستكون فرصة لاكتشاف عقل جديد، وفكرة جديدة، وحل جديد لمشاكل المجتمع، معربة عن دعائها برحمة الراحل وتبارك في كل عقل مصري يسعى إلى العلم.