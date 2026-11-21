الوزيرة مايا مرسي تكشف عن مبادرة المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في نوفمبر 2025، ودور الذكاء الاصطناعي في استهداف الفقراء، وارتفاع أعداد مستفيدي تكافل وكرامة لتصل 4.7 مليون أسرة.

تستضيف مصر في يومي 23 و24 نوفمبر القادمين النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة مستقبل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الحدث قبل 48 ساعة فقط من انطلاق فعاليات الدورة الأولى، لتطرح الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية استراتيجية تتجاوز المساعدات النقدية المؤقتة نحو بناء منظومة شاملة تضمن حماية الأسر من الفقر.

أهداف المنتدى ورؤية التنمية المستدامة

الهدف الرئيسي من إطلاق المنتدى هو تأسيس مساحة منتظمة للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية وخبراء السياسات حول التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم. وقد تم طرح فكرة تنظيم هذا المنتدى لأول مرة في مايو 2025، وذلك خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". وتؤكد الوزيرة أن العالم يشهد تغيرات تكنولوجية واقتصادية متسارعة، مما يفرض على الحكومات توسيع نطاق الحماية وتحسين آليات الاستهداف لضمان استدامة التمويل.

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تشدد الدكتورة مايا مرسي على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تُعتبر جزءاً أصيلاً من سياسات التنمية الوطنية، وليست مجرد رد فعل مؤقت للأزمات. ويأتي هذا التوجه متوافقاً تماماً مع رؤية الدولة التي تضع الأسر الأولى بالرعاية في صلب الأولويات، كما أكد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واهتمام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

تمويل المبادرة والابتكار التكنولوجي

فيما يتعلق بالجانب المالي، أكدت الوزارة التزامها بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام، مؤكدة أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي تكاليف تنظيمية للمنتدى. وبدلاً من ذلك، تتولى تمويل الحدث بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، بالإضافة إلى شركاء من القطاع الخاص، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الشراكة المصرية.

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كما تناولت الوزيرة تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المستحقين للدعم، مشددة على ضرورة ضمان عدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة جديدة للاستبعاد الاجتماعي. وأوضحت أن الهدف هو الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين دقة الاستهداف، مع الحفاظ على الشمولية والإنصاف في توزيع الموارد، مما يسهم في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

تأثير برنامج تكافل وكرامة ومؤشرات النجاح

برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى كسر انتقال الفقر بين الأجيال من خلال ربط الدعم بالتعليم والصحة، وهو ما يوضحه النمو الكبير في أعداد المستفيدين. فقد بدأ البرنامج عام 2015 بنحو 1.7 مليون أسرة، وارتفع العدد حالياً إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت منه منذ الإطلاق 8.3 مليون أسرة. وتؤكد الوزيرة أن الأرقام وحدها لا تعكس الأثر الحقيقي، بل جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

حققت الوزارة مؤشرات متقدمة في متابعة المستفيدين، حيث بلغت نسبة انتظام الأبناء في التعليم 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026، ووصلت مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بالمشروطية إلى نحو 92%. وتشير البيانات المقدمة في منتدى مصر 2026 إلى أن تحسين صحة الطفل وتعليمه يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبله، وليس مجرد تدخل لعلاج احتياج آني، مما يعزز القدرة التنافسية للأسر على المدى الطويل.

خروج الأسر وخطط التمكين الاقتصادي

شهد برنامج "تكافل وكرامة" خروجاً لـ2.2 مليون أسرة بسبب تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، مما يدل على ديناميكية المنظومة وقدرتها على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاكتفاء الذاتي. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الانتقال يجب أن يقوم على التمكين الحقيقي الذي يشمل فرص العمل والتدريب والخدمات المالية والتسويقية، وليس مجرد إيقاف المساعدة النقدية.

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لتدعيم هذه العملية، عملت الوزارة على تطوير منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تضمنت ضخ أكثر من 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة. وتستمر الوزارة في متابعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال قواعد البيانات والتحقق الميداني، لضمان عودة الأسر إلى قوائم الاستحقاق عند الحاجة، أو خروجها منها عند التحسن، مما يضمن استدامة النظام وفعاليته.