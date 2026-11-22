وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف عن استراتيجية مصر لتحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي حقيقي وضمان حماية مستدامة للأسر خلال منتدى القاهرة نوفمبر القادم.

تحتضن مصر النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من صناع السياسات والخبراء الدوليين، وذلك تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير". وتستضيف الوزارة هذا الحدث الهام الذي يعكس توجه مصر نحو بناء منظومة شاملة تتجاوز مفهوم المساعدات النقدية البسيطة لتشمل حماية الأجيال القادمة من دائرة الفقر.

رؤية مصر للمستقبل الإنساني والتمكين الاقتصادي

تطرح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الحوارات المصاحبة للمنتدى رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو بناء هيكل قوي يحمي الأسر من الوقوع في براثن الفقر المزمن. وتهدف الوزارة من خلال هذه الرؤية إلى مساعدة القادرين على العمل من خلال تمكينهم للانتقال التدريجي والمستدام من تلقي الدعم المباشر إلى دفة الإنتاج والاعتماد على الذات.

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كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المجتمع المصري بشكل عام على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرق أبوابه في المستقبل، من خلال آليات وقائية واستباقية وليست علاجية فقط. وتؤكد الدكتورة مايا مرسي أن نجاح البرامج لا يقاس بالمؤشرات التقليدية وحسب، بل بمدى قدرة هذه البرامج على كسر حلقات انتقال الفقر بين الأجيال والحفاظ على الطبقة المتوسطة من التراجع الاقتصادي المفاجئ.

آليات التنفيذ ومؤشرات الأداء التفصيلية

بدأت التجربة المصرية من خلال برنامج "تكافل وكرامة" عام 2015 بـ 1.7 مليون أسرة، وتطور ليرتفع عدد الأسر المستفيدة حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة. وتعتمد الوزارة فلسفة لا تقتصر على تقديم المساعدة النقدية فحسب، بل تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الدعم النقدي المشروط بشروط صحية وتعليمية صارمة.

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كشفت الدكتورة مايا مرسي أن مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بشروط البرنامج وصلت إلى نحو 92%، بينما بلغت نسبة انتظام الأبناء في التعليم 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026. وتعتبر هذه البيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026 جزءًا أساسيًا من تقييم الأثر طويل المدى، حيث يمثل تحسين صحة الطفل وتعليمه استثمارًا حقيقيًا في مستقبله بعيدًا عن مجرد تدخل لمعالجة احتياج آني.

خروج الأسر من الدعم وتطوير منظومة التمكين

تواجه مصر تحديًا حقيقيًا يتمثل في إدارة خروج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمالات عودتهم للفقر مجددًا. وتؤكد الدكتورة مايا مرسي أن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج يجب أن يقوم على أسس التمكين الحقيقي والفعال، وليس مجرد إيقاف المساعدة النقدية بشكل مفاجئ.

وضحت الوزيرة أن الأسرة الخاضعة لعملية الانتقال تحتاج إلى فرصة اقتصادية مناسبة، بالإضافة إلى خدمات التدريب المهني والاستشارات المالية والتسويقية اللازمة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي تجمع بين التمويل والتشغيل والتأمين، مشيرة إلى أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

استضافة مصر وتضامن المجتمع الدولي

استهلت الدكتورة مايا مرسي حديثها بالإشارة إلى أن فكرة تنظيم المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية طُرحت لأول مرة في مايو 2025، خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط. وأكدت أن هذا الحدث يهدف إلى تأسيس مساحة منتظمة للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع السياسات بشأن التحديات التي تواجه منظومات الحماية الاجتماعية في ظل التغيرات المتسارعة.

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وأضافت أن الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفعاليات المنتدى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكدان حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف الحماية الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي مبالغ مالية تتعلق بتنظيم المنتدى، إذ تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الشراكة مع مصر.