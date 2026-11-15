مايا مرسي تختتم مهام السفير الياباني وتكريمه بدعمه للحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي استقبلت السفير الياباني إيواي فوميو في القاهرة لتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله، وتشيد بالتعاون مع جايكا في مصر.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد إيواي فوميو ، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، في مراسم رسمية تهدف إلى تكريمه وتقديره بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في القاهرة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة اليابانية

جاء هذا اللقاء في حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة للشراكة الدولية.

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وأشادت الدكتورة مايا مرسي بشكل واضح بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية والجانب الياباني، لا سيما مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة بـ "جايكا"، مؤكدة دورها المحوري في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الرائدة التي خدمت القطاع الاجتماعي في مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن التجربة اليابانية في مجال الرعاية الاجتماعية تُعد نموذجًا ملهمًا، معربة عن تطلعها الجاد إلى مواصلة البناء على الإنجازات المشتركة التي تحققت خلال السنوات السابقة، والتوسع في آفاق التعاون المستقبلي مع السفارة اليابانية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

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دعم الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

من جانبه، أعرب السفير إيواي فوميو عن بالغ سعادته واعتزائه بالفترة الزمنية التي قضاها في مصر، مؤكدًا تقديره العميق للتعاون المثمر والتنسيق المستمر الذي دار مع وزارة التضامن الاجتماعي طوال فترة إقامته.

وأثنى السفير الياباني بشكل صريح على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في الملفات الحساسة المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واستعرض اللقاء بشكل غير مباشر الدور الذي لعبه السفير في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات التنمية البشرية التي تهم الفئات الأولى بالرعاية.

درع التقدير واختتام المراحل التنفيذية

وفي ختام مراسم اللقاء الرسمي، أهدت الدكتورة مايا مرسي درع وزارة التضامن الاجتماعي للسفير الياباني، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها لدعم العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز التعاون الإنمائي المشترك.

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وختمت الوزيرة اللقاء من خلال توجيه أمنياتها الصادقة للسفير إيواي فوميو بدوام التوفيق والنجاح في جميع مهام عمله المقبلة، معربة عن أملها في استمرار هذه الروح الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

اتجاهات التعاون الدولي في القطاع الاجتماعي

يأتي هذا التكريم في إطار الاستراتيجيات المصرية لتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تلعب وكالات التعاون الخارجي دورًا حيويًا في دعم البرامج الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات الإيجابية للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والطفولة المبكرة، مع التأكيد على استدامة المشاريع التي تم دعمها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين المعتمدين.