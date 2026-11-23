دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية خلال افتتاح منتدى حماية 2026 بالعاصمة الجديدة بمشاركة نحو 400 شخصية من المسؤولين والخبراء.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية "حماية 2026"، تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية. انعقد المنتدى في العاصمة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ينظم المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، على مدار يومين. ويشارك فيه نحو 400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية.

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تعريف الحماية الاجتماعية ومحاور التقرير الوطني

يعتمد تقرير الإطار الوطني تعريفا وطنيا للحماية الاجتماعية، بوصفها مجموعة السياسات العامة والبرامج والآليات المؤسسية التي تنفذها الدولة. والهدف منها الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من آثارها، وتعزيز القدرة على الصمود أمامها.

يهدف التقرير أيضا إلى تنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي، مع حماية الأفراد والأسر من الصدمات التي قد تؤدي إلى الفقر أو الإقصاء الاجتماعي أو تدهور الأوضاع المعيشية. ويقوم على فلسفة تضع الإنسان في قلب المعادلة، وتضع العدالة في صميمها.

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تقوم الحماية وفق التقرير على أربع ركائز هي البرامج القائمة على الاشتراكات، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل. وتبنى التقرير للمرة الأولى منظور مراحل دورة الحياة بوصفه بعدا تحليليا يواكب احتياجات المواطن عبر مختلف مراحل عمره.

صنف التقرير 45 برنامجا وخدمة أساسية وتكميلية وفق معايير علمية طورت بالشراكة مع المؤسسات الأممية، واستحدث بطاقات تعريفية لكل برنامج. كما يترجم التقرير 5 أولويات استراتيجية و16 مسارا توازن بين الخدمات المقدمة للمواطن والأنظمة الرقمية والمالية.

مرجعية دستورية وتشريعية تسبق التقرير الوطني

تستند الحماية الاجتماعية في مصر، وفق وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى بنيان دستوري تجلى في 46 مادة بدستور 2014، ترسي دعائم التضامن والعدالة الاجتماعية وتكفل صون الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن ذلك يمثل حصاد أكثر من عقد من الإرادة السياسية والرؤية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تلا الدستور تشريعات شملت التأمين الصحي الشامل، والتأمينات والمعاشات، وحقوق ذوي الإعاقة، ورعاية المسنين، وتعديلات قانون العمل، وصولا إلى قانون الضمان الاجتماعي. ونقلت هذه الحزمة المبادئ الدستورية من النصوص المكتوبة إلى واقع ملموس، بحسب ما ورد في المنتدى.

أعد التقرير عبر مداولات المنتديين الوطنيين الأول والثاني للحماية الاجتماعية عامي 2025 و2026. وقادت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هذا العمل بتنسيق من وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة قيادات الوزارات المعنية وخبراء وأكاديميين وطنيين، إلى جانب الخبرات الأممية والبنك الدولي.

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أثر التقرير على الأسر والخطوات المقبلة

يهدف التقرير، وفق مايا مرسي، إلى تحويل الأسر المستفيدة من دائرة التلقي إلى ساحة الإنتاج الفاعل، عبر الانتقال من الاستجابة والرعاية إلى الحق والتمكين الاقتصادي المنتج. ويستهدف ذلك تمكين الأسر من الصمود وصناعة الأثر حتى في أشد الظروف الاقتصادية صعوبة.

تركز أولويات التقرير على تمكين المرأة، ودمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة معايير الإتاحة في برامج الحماية الاجتماعية. كما تشمل تعزيز الجاهزية الاستباقية، وترابط البنية التحتية الرقمية، وترسيخ الحوكمة وآليات التمويل المبتكرة.

يرتكز التقرير على تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وتعزيز الربط البيني بين الجهات الوطنية. وتتكامل فيه متابعة الأداء مع حوكمة قائمة على القياس لتيسير متابعة حزم الحماية الاجتماعية بشكل متكامل.

يستمر المنتدى على مدار يومين، ولم يحدد النص المصدر مواعيد أو إجراءات إضافية بعد اختتامه. ويبقى تنفيذ محاور التقرير الخمسة عشر مسارا رئيسيا للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.