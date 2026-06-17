مايكروسوفت تعلن عن Surface Pro 12 بأسعار تبدأ من 1499 دولارًا وزيادة 50% عن الجيل السابق

تعرف على مواصفات جهاز Surface Pro 12 الجديد من مايكروسوفت، بما في ذلك الشاشاتIPS وOLED، ومعالجات Snapdragon X2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت، وعمر بطارية يصل إلى 11.5 ساعة، وألوان متعددة، وبداية سعرية مرتفعة تصل إلى 50% زيادة عن الجيل السابق.

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن الجيل الجديد من أجهزة ال كمبيوتر اللوحية المخصصة للمحترفين والمستهلكين ضمن سلسلة Surface Pro، حيث كشفت النقاب عن جهازي Surface Pro 11 الموجه للشركات و Surface Pro 12 موجه للمستخدمين الشخصيين.

يحتفظ Surface Pro 12، وهو البديل المباشر لسلسلة Pro 9، بشكل أساسي بنفس التصميم المألوف من الجيل السابق، مع شاشة قياس 13 بوصة بدقة 2880 × 1920 بكسل، وكثافة 267 بكسل لكل بوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2. تتوفر الشاشة بخيارين تقنيين: لوحة IPS معتمة أو شاشة OLED نابضة بالحياة.

كلتا الشاشتين تعملان بتردد تحديث 120 هرتز، وتقدمان سطوعًا يصل إلى 600 شمعة/م² في وضع عرض النطاق الديناميكي القياسي (SDR)، بينما تتفوق شاشة OLED بسطوع أقصى يبلغ 900 شمعة/م² في وضع HDR. من حيث الأبعاد والوزن، يبلغ قياسات الجهاز 287 × 209 × 9.3 ملم، ويزن 895 غرامًا، ويستثنى من ذلك غطاء الكتابة ولوحة المفاتيح المرنة (Flex Keyboard) اللذين يُباعان بشكل منفصل.

تم تجهيز Surface Pro 12 بألوان بلاتيني، وأسود، و"الكثبان الرملية" (Sandstone)، ويتوافق مع ألوان لوحة المفاتيح المرنة الجديدة التي تقدمها مايكروسوفت. تبدأ أسعار الجهاز من 1499 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية التي تأتي بمعالج Snapdragon X2 Plus عشرة النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ومساحة تخزين داخلية من نوع M.2 2230 بحجم 256 جيجابايت، وشاشة IPS. تتوفر خيارات أخرى للذاكرة العشوائية تصل إلى 64 جيجابايت، وللتخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

يدعي صانع البرمجيات أن بطارية الجهاز تدوم حتى 11.5 ساعة من الاستخدام النشط للإنترنت، مما يمثل تحسناً بنسبة 15% مقارنة بطراز Surface Pro 11 السابق. من المهم الإشارة إلى أن سعر البداية لـ Surface Pro 12 represents زيادة كبيرة تصل إلى 50% عن سعر الجيل السابق عند إطلاقه، مما يضع الجهاز في فئة الأسعار العالية.

تظل التفاصيل المتعلقة بمعالجات Snapdragon X2 Plus و X2 Elite غامضة إلى حد كبير من حيث المواصفات الدقيقة والأداء النسبي، حيث لم discloses مايكروسوفت سوى عدد النوى فقط. يبدو أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على فصل خطوط المنتجات بين الفئة المهنية (Pro 11 بمعالج Snapdragon X) والفئة الاستهلاكية (Pro 12 بمعالجات X2)، مع فرق سعر كبير.

يسلط هذا الإعلان الضوء على تحول مايكروسوفت نحو سوق الأجهزة عالية الأداء والبطارية طويلة الأمد بفضل معالجات ARM من كوالكوم، مع الحفاظ على التصميم المميز لسلسلة Surface Pro الذي يعشقه المستخدمون. يبقى نجاح Surface Pro 12 مرهونًا بقدرته على تبرير الزيادة الكبيرة في السعر من خلال تحسينات ملموسة في الأداء والعمر الافتراضي للبطارية والتجربة الشاملة





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