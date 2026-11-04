مايك جونسون يقر بهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي 2026

رئيس مجلس النواب مايك جونسون يعترف بصعوبة الحفاظ على الأغلبية للجمهوريين في انتخابات 2026، بينما تتصدر الديمقراطيين النتائج الأولية.

أقرّ رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ، الذي يمثل ولاية لويزيانا، رسميًا بأن الحزب الجمهوري يواجه تحديات جسيمة في الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وقد اعتمد جونسون في هذا الاعتراف على تحليلات تاريخية تشير إلى تراجع فرص الحزب الحاكم عادةً في مثل هذه السباقات الانتخابية، مما يضعف من موقفه الحالي.

تحليل السوابق التاريخية للجمهوريين

كشف جونسون أمام أنصاره عن إدراك مسبق لصعوبة المهمة منذ انطلاق السباق الانتخابي، مؤكدًا أن الحفاظ على الأغلبية يتطلب تجاوز نمط تاريخي استمر لأكثر من قرن من الزمان. وأوضح المتحدث أن الفرص لم تكن مضمونة للحزب الجمهوري منذ البداية، مشيرًا إلى أن التاريخ السياسي الأمريكي شهد حالات نادرة جدًا فقط.

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وأشار رئيس المجلس إلى أن سجلات الـ 90 عامًا الماضية تُظهر وجود حالتين فقط تمكن فيهما رئيس حالي من زيادة مقاعد حزبه أو الحفاظ عليها خلال أول انتخابات تجديد نصفي بعد توليه السلطة. وهذا الرقم القليل يسلط الضوء على حجم التحدي الهائل الذي واجهه الجمهوريون في محاولتهم للدفاع عن مكاسبهم البرلمانية.

توقعات بنقل القيادة الديمقراطية

تتجه الأنظار حاليًا نحو انتقال قيادة مجلس النواب، حيث يُتوقع تسليم مايك جونسون المطرقة البرلمانية إلى زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، النائب عن ولاية نيويورك، في شهر يناير المقبل. ويعبر جيفريز عن تفاؤله الكبير بالنتائج مع بدء تقدم مرشحي حزبه الديمقراطي بشكل ملحوظ في مختلف الدوائر.

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نشر جيفريز عبر حسابه على منصة "إكس" عبارة "النصر لأمريكا"، في إشارة واضحة إلى تطلعاته لتولي رئاسة مجلس النواب في الدورة القادمة. وتشير التوقعات الواردة وفقًا للشبكة الأمريكية إن بي سي نيوز إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، خاصة مع المؤشرات الإيجابية التي تظهرها السباقات الحالية.

نتائج أولية وتصريحات استراتيجية

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تقدمًا كبيرًا لمرشحي الحزب الديمقراطي في عدد من الدوائر الانتخابية الرئيسية والمتأرجحة. وقد حقق الديمقراطيون فوزًا بـ 105 مقاعد في مجلس النواب مقابل 55 للجمهوريين، بينما أفادت أسوشيتد برس بفوز الديمقراطيين بـ 42 مقعدًا والجمهوريين بـ 19 وفق نتائج أولية أخرى.

في المقابل، وجه أحد كبار الاستراتيجيين الجمهوريين، الذي شارك مباشرة في وضع الاستراتيجية الانتخابية، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحمل المسؤول ترامب مسؤولية الهزيمة التي مُني بها الحزب ليلة الانتخابات، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن.

أسباب الخسارة وتأثير ترامب

أكد strategist الجمهوري أن تراجع نسب تأييد دونالد ترامب يمثل العامل الأساسي وراء خسائر الحزب في ليلة 3 نوفمبر. وأعرب عن صدمته الشديدة من حجم التدهور في الدعم الشعبي، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الانهيار في المعسكر الجمهوري.

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وتأتي هذه التصريحات في ظل محاولة جونسون تفسير الخسائر بالاستناد إلى المعطيات التاريخية والنمط العام لفقدان الحزب الحاكم للمقاعد، بينما يرى المعارضون أن العوامل الشخصية والرئاسية هي المحرك الرئيسي للتراجع. وتظل النتائج النهائية قيد المراجعة الدقيقة لضمان دقة العد والإحصاء في جميع المقاعد المتنازع عليها.