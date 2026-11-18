أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة في البرمجة والأمن، بهدف خفض التكاليف والمنافسة مباشرة مع أوبن إيه آي وأنثروبيك في مؤتمر Ignite.

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن إطلاق مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتميز بقدرات متقدمة في مجالي البرمجة الحاسوبية والأمن الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها التنافسية أمام عمالقة التكنولوجيا الآخرين. وقد تم الكشف عن هذه الإطلاقات الجديدة خلال فعاليات مؤتمر " مايكروسوفت إيجنايت" الذي انعقد في مدينة سان فرانسيسكو، مما يعكس تركيز الشركة على الابتكار التقني المستمر.

إطلاق "ماي آي كود 2" للبرمجة بخصائص فريدة

كشفت الشركة عن نموذج برمجي جديد يحمل الاسم الرمزي "ماي آي كود 2"، والذي صُمم ليكون أداة فعالة للمبرمجين ومطوري البرمجيات. وأشارت مايكروسوفت إلى أن هذا النموذج يحقق أداءً تقنياً يقترب بشكل كبير من القدرات التي تقدمها النماذج المنافسة في السوق، مع ميزة تنافسية واضحة تتمثل في انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل والاعتماد.

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يعتبر هذا التطور جزءاً من استراتيجية أوسع للشركة تعتمد على تطوير تقنيات متخصصة لمجالات متعددة، مما يساهم في خفض التكاليف مع الحفاظ على القدرة على مواكبة المنافسين بل وتجاوز معايير أدائهم في بعض الأحيان. ويهدف هذا الإصدار الجديد إلى تسريع عملية التطوير البرمجي وتقليل الأخطاء البشرية من خلال توفير أدوات ذكية ودقيقة.

نماذج جديدة للأمن السيبراني وحماية البيانات

أعلنت مايكروسوفت أيضاً عن نموذج متخصص ومكثف في مجال الأمن الإلكتروني، تخطط لإتاحته لعدد محدود من العملاء في المرحلة الأولى. ويهدف هذا الإصدار إلى مساعدة المؤسسات في التعامل مع الارتفاع المتزايد في الثغرات الأمنية بالبرمجيات، والتي أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشافها بشكل متزايد وفعال.

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وقد أشارت التقارير إلى أن التطورات الأخيرة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك الحوادث الأمنية المعقدة، دفعت الشركة إلى إعطاء الأولوية للإجراءات الوقائية إلى جانب التركيز على كفاءة الأداء العام للنماذج. وهذا يتماشى مع الجهود العالمية لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات المتطورة التي تستغل التقنيات الحديثة.

إطلاق أدوات توليد الصور وتحويل الصوت

شملت الإطلاقات الجديدة الأخرى من مايكروسوفت نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لتوليد الصور الرقمية بجودة عالية، بالإضافة إلى أدوات متقدمة لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة بدقة. وتسعى الشركة من خلال هذه الأدوات إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات الإبداع والإنتاجية المكتبية، مما يوفر حلولاً شاملة للمستخدمين النهائيين والمؤسسات على حد سواء.

استراتيجية شاملة وتعليقات مسئولي الشركة

صرح مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، بأن استراتيجية الشركة لا تقوم على نموذج واحد أو اتجاه مؤقت، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة تستهدف التطوير المستمر. وأشار إلى أن هذا النهج يحقق أفضل توازن ممكن بين مستوى الأداء التقني المتقدم والتكاليف الاقتصادية المخفضة، مما يضمن استدامة الحلول المقدمة.

وأضاف سليمان أن ضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تنفيذ إجراءات ضارة، والتأكد من التزامها بالأهداف المحددة لها، يأتي على رأس أولوياته الفنية. ووضح أن هذا المجال البحثي يُعرف باسم "المواءمة"، وهو محور اهتمام الشركة لضمان استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة، خاصة في ظل التنافس الحاد مع شركات مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي.