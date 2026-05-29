ما هو الدعاء المستجاب قبل الفجر في ثالث أيام عيد الأضحى؟

تستعرض المقالة فضل وقت السحر والثُلث الأخير من الليل، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، وتذكر عبادة الاستغفار والدعاء في هذا الوقت المبارك. وتقدم مجموعة من الأدعية المأثورة التي يُستحب الإكثار منها قبل طلوع الفجر، مع التأكيد على عظم أجرها وثوابها عند الله.

في淡化被誉为最受祝福的时刻之一，尤其在第三日宰牲节期间，召示着崇高与临近。这是一个念及创造主、忏悔罪过、寻求宽恕与援助的时刻。先知穆罕默德（愿主福安之）强调，夜间的第三个时段，尤其是黎明前，是应答 prayers 的黄金时间。这个时刻集合了祈祷与时间的双重吉庆，是寻求脱离尘世烦恼与灾难的契机。因此，探究宰牲节第三日黎明前的应兆祈祷便显得至关重要。通过一句真诚的祈祷，信士既能获得现世与后世的成功，又能化解忧愁与苦难。经典的圣训记载，念诵特定的三十五个短语，并坚信其义，若能在白天或夜间坚守并坚信，则于当日或当夜归真后，将跻身于天堂的居民之列。此外，古兰经与圣谕多次提及，勤于求饶者，真主将为他 opening every avenue of relief from anxiety and hardship, providing sustenance from unexpected sources. The supplications recommended during this blessed time include profound invocations praising the grandeur of Allah, seeking refuge from evil, asking for forgiveness of all sins, and imploring for mercy and guidance.

These prayers reflect total submission and reliance on the Creator, acknowledging His boundless compassion and power. They serve as a means to attain spiritual purification and closeness to God during the sacred days of Eid al-Adha





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