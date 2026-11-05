مبابي يقود ريال مدريد للفوز على أيك أثينا ويقترب من رقم قياسي لميسي

كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في فوزه على أيك أثينا 3-2، ليصل إلى 100 مساهمة في دوري الأبطال بأقل عدد مباريات، متساوياً مع ليفاندوفسكي ومقترباً من ميسي.

أثبت النجم الفرنسي كيليان مبابي ، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، تفوقه التاريخي في دوري أبطال أوروبا ، عندما وصل إلى رقم 100 مساهمة تهديفية في تاريخ مشاركاته بهذه المسابقة. جاء هذا الإنجاز المميز خلال مواجهة الفريق الملكي أمام أيك أثينا اليوناني، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

مبابي يشارك في هدف ويصل للمئوية التاريخية

كان الهدف الثاني الذي سجله كيليان مبابي لريال مدريد هو المحرك الأساسي لهذا الرقم القياسي، حيث نجح في تحويل عرضية زميله الهولندي دينزل دومفريس إلى الشباك بالدقيقة 78. جاءت هذه اللمسة الفذة لإعادة الفريق الملكي إلى التعادل عقب تأخره للمرة الثانية في اللقاء، لتسدل الستار على مباراة مليئة بالإثارة والنتائج المتأرجحة.

Also read كأس أمم إفريقيا 2025 .. موزمبيق تتفوق على الجابون 3-2 في مباراة مثيرة

مباريات قياسية وسرعة تفوق المنافسين

رفع هدف مبابي من أرصدة النجم الفرنسي إلى 74 هدفاً و26 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي في تاريخ المسابقة. احتاج مبابي إلى 102 مباراة لتحقيق هذه المئوية، مما يجعله متساوياً تماماً مع بولندي نادي برشلونة السابق روبرت ليفاندوفسكي في نفس عدد المباريات.

ويحتفظ أسطورة برشلونة ليونيل ميسي بالرقم القياسي الفردي في هذا الصدد، حيث كان أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية محققاً هذا الإنجاز خلال 101 مباراة فقط. يفصل مبابي وليفاندوفسكي عن ميسي مباراة واحدة فقط، مما يجعل الفارق ضئيلاً جداً ويضع مبابي في صدارة حديث تاريخ الدوري الأوروبي.

Advertisement

سلسلة أهداف مستمرة وتأثير عمري كبير

لم يقتصر إنجاز كيليان مبابي على الوصول إلى مئة مساهمة فحسب، بل واصل تسجيل الأهداف في المباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال أوروبا. هذا التسلسل يعادل أطول سلسلة تهديفية متتالية حققها اللاعب في المسابقة، والتي سبق له أن حققها بقميص نادي باريس سان جيرمان، مؤكداً استمراريته العالية.

تظهر هذه الأرقام تأثيراً هجومياً هائلاً يقدمه مبابي في البطولة الأوروبية، خاصة وأنه لا يزال في السابعة والعشرين من عمره. هذا العمر يتيح له فرصة واسعة لمواصلة تحسين أرقامه وملاحقة المزيد من الأرقام القياسية التاريخية، مما يفتح آفاقاً جديدة لإمكانياته المستقبلية.

إنجاز للمدرب مورينيو وتأثير في قائمة المدربين

في الجانب التدريبي، حقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، انتصاره رقم 87 في دوري أبطال أوروبا خلال هذه المباراة. بهذا الفوز، أصبح مورينيو رابع أكثر المدربين تحقيقاً للفوز في تاريخ المسابقة العريقة.

يسبق جوزيه مورينيو في قائمة أكثر المدربين فوزاً كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي برصيد 127 فوزاً، والإسباني بيب غوارديولا برصيد 117 فوزاً، والاسكتلندي المخضرم السير أليكس فيرغسون برصيد 105 فوزاً. كما ابتعد البرتغالي عن المدرب الفرنسي أرسين فينغر، الذي يحمل رصيد 86 انتصاراً، مما يثبت تمتعه بمكانة خاصة بين صناع القرار في تاريخ البطولة.