مبابي يتحدث عن مقارنة ميسي ورونالدو ويختار أفضل مباراة في مسيرته

في مقابلة حصرية، يشرح كيليان مبابي سبب اعتبار كريستيانو رونالدو قدوته، ويناقش صعوبة المقارنة بين الأرجنتيني والبرتغالي، ويكشف عن رغبته في مواجهة رونالدو في كأس العالم 2026، ويتذكر هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين في 2022، ويحدد مباراة برشلونة كأفضل أداء شخصي له.

تحدث كيليان مبابي ، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا ، عن ال مقارنة التاريخية بين ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو ، مؤكدًا أن النجم البرتغالي يمثل قدوته الأولى في عالم كرة القدم.

وأوضح مبابي أن المقارنة بين ميسي ورونالدو تبقى من أصعب المقارنات في تاريخ اللعبة، نظرًا لاختلاف أسلوب كل منهما، مشيرًا إلى أن رونالدو يتميز بالقوة البدنية والفعالية التهديفية الكبيرة، بينما يمتلك ميسي رؤية استثنائية للملعب وقدرات فنية مبهرة في صناعة اللعب وصناعة الفارق. وأكد قائد المنتخب الفرنسي أن النجاح الأسطوري الذي حققه الثنائي لم يكن نتيجة الموهبة أو العمل فقط، بل جاء من مزيج فريد بين الموهبة الفطرية والاجتهاد المستمر، قائلًا إن التقليل من موهبة رونالدو أو التقليل من حجم العمل الذي بذله ميسي للوصول إلى القمة أمر غير منطقي.

وكشف مبابي عن رغبته في مواجهة رونالدو خلال منافسات كأس العالم 2026، معتبرًا أن النسخة الحالية قد تكون الأخيرة للنجم البرتغالي في المونديال، ما يمنح المواجهة المحتملة طابعًا خاصًا. كما تطرق مهاجم ريال مدريد إلى خسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه لا يزال يعتبرها واحدة من أعظم المباريات النهائية في تاريخ البطولة، رغم مرارة خسارة اللقب، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد اللقاء مجددًا منذ نهايته بسبب الذكريات المؤلمة المرتبطة به.

وعلى صعيد مسيرته الشخصية، اختار مبابي مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة على ملعب كامب نو، والتي سجل خلالها ثلاثة أهداف في الفوز بنتيجة 4-1، باعتبارها أفضل مباراة قدمها خلال مشواره الكروي حتى الآن. واختتم النجم الفرنسي حديثه بالإشادة بالمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير خلال فترة لعبهما مع موناكو، خاصة فيما يتعلق بالاحترافية والخبرة والشخصية القيادية داخل غرفة الملابس





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