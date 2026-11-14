مبابي يعود لفرنسا وكولينا يقترح تعديل قوانين ركلات الجزاء

كيليان مبابي يعود للتدريبات مع منتخب فرنسا قبل مواجهة تركيا، وفي سياق كرة القدم العالمية، يطرح بييرلويجي كولينا تعديلاً جذرياً على قوانين ركلات الجزاء.

استعاد النجم كيليان مبابي لياقته البدنية الكاملة وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع منتخب فرنسا ، في خطوة إيجابية كبيرة قبل المواجهة المصيرية أمام تركيا. وقد تأكدت صحة اللاعب ونهاية فترة تعافيه من الآلام العضلية التي عانى منها مؤخراً، مما يضعه ضمن الحسابات الرسمية للجهاز الفني للمباراة القادمة.

عودة مبابي الفنية مع منتخب فرنسا

شهدت جلسة التدريب التي أقيمت مساء يوم الجمعة في مدينة بوردو، حضوراً طبيعياً للاعب كيليان مبابي إلى جانب زملائه في الفريق. وقد جاء هذا الاندماج التدريبي بعد استبعاد اللاعب من المشاركة في المباراة السابقة التي جمع المنتخب الفرنسي فيها بنظيره الإيطالي، والتي انتهت بخسارة فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وأفادت تقارير صحفية فرنسية موثقة بأن ريال مدريد هو النادي التابع له اللاعب مبابي، وأنهى الحصة التدريبية بنجاح مع المجموعة الكاملة. وقد تم تصنيف اللاعب ضمن قائمة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة إيطاليا أو الذين اكتفوا بدقائق محدودة جداً خلال تلك المواجهة، مما يؤكد حالته الصحية المستقرة.

أهمية الفوز أمام تركيا في دوري الأمم

يخوض المنتخب الفرنسي مواجهة بالغة الأهمية أمام نظيره التركي مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية. ويأمل اللاعبون والطاقم الفني في تجاوز خسارة إيطاليا القاسية والعودة إلى طريق الانتصارات لتعزيز فرصهم في بلوغ مرحلة الأدوار الإقصائية.

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وكانت عودة اللاعب كيليان مبابي موضع ترقب كبير من قبل الإعلام والجماهير خلال الأيام الماضية، حيث تحدث الجهاز الفني عن إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة. وقد أشار المسؤولون إلى أن اللاعب حصل على الوقت الكافي للتعافي الكامل، واستعاد جاهزيته البدنية التي تؤهله لخوض غمار المنافسة ضد المنتخب التركي.

كولينا يطرح تعديلاً جذرياً لقوانين الجزاء

في سياق متعلق بقوانين اللعبة، كشف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عن مقترح جديد لتعديل قانون تنفيذ ركلات الجزاء. ويستهدف هذا التعديل تغيير آلية التعامل الكلاسيكية مع الكرات المرتدة عقب تنفيذ ركلة الجزاء، بهدف تحقيق توازن أكبر في اللعبة.

ويقضي المقترح المقدم من بييرلويجي كولينا بإنهاء اللعبة بشكل مباشر وفوري بمجرد تصدي حارس المرمى للكرة أو اصطدامها بأحد القائمين. ولا يُسمح للاعبين بمتابعة الكرة المرتدة أو محاولة التسجيل من جديد، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في طريقة إدارة هذه اللحظات الحاسمة.

دوافع التعديل وتطبيق قواعد الجزاء الجديدة

تأتي هذه الفكرة في ظل وجهة نظر بييرلويجي كولينا بأن اللاعب المنفذ لركلة الجزاء يمتلك أفضلية كبيرة ومادية مقارنة بحارس المرمى. وقد دفع هذا الشعور بعدم التوازن المطالبين إلى طرح فكرة تعديل القانون الحالي لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الطرفين.

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وبحسب التفاصيل الواردة من المقترح، فإن أي إهدار لركلة الجزاء سيعني انتهاء الهجمة بشكل مباشر وحاسم. سواء نجح الحارس في إبعاد الكرة عن المرمى أو ارتطمت بالقائم الجانبي، لن يكون بإمكان المهاجمين أو باقي اللاعبين الاستفادة من الكرة المرتدة لتسجيل هدف إضافي، مما يحد من فرص العودة السريعة.