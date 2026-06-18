مباريات Harboured في كأس العالم 2026

مقال عن مباريات الجولة الثانية من كأس العالم 2026، مواعيدها، القنوات الناقلة، وأهميتها للمنتخب المشاركة.

تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 اليوم الخميس 18 يونيو 2026 أربع مواجهات كروية متنوعة حيث يلتقي منتخب التشيك مع جنوب أفريقيا ، و سويسرا مع البوسنة والهرسك ، و كندا مع قطر ، و المكسيك مع كوريا الجنوبية .

و arrivant في مواعيد مختلفة بين السابعة مساءً والساعة الرابعة فجر الجمعة، وتنقل شبكة بي إن سبورتس المباريات حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنواتها المتعددة. وتمثل هذه الجولة أهمية كبيرة للمنتخبات التي تسعى لتعويض نتائج الجولة الأولى أو الاقتراب من حسم التأهل، مما يزيد من حدة المنافسة والإثارة





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