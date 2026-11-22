وفقا لمؤشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حتى نهاية يونيو 2025، تحقق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وفرا سنويا للأسر الريفية، مع إتاحة مياه الشرب بنسبة 100% في القرى المستهدفة.

تكشف مؤشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حتى نهاية يونيو 2025، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حققت وفرا سنويا يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه في إنفاق الأسر المستفيدة في الريف المصري.

لم تعد المبادرة مشروعا لتطوير البنية الأساسية فقط، بل تحولت إلى استثمار عام يستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن ملايين المواطنين عبر توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتطوير الطرق والخدمات المحلية.

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توصيل الغاز الطبيعي يخفض إنفاق الأسر الريفية

سجلت مشروعات الغاز الطبيعي توصيل الشبكات إلى 637 قرية، مع ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 421%. وأسفر ذلك عن وفر سنوي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه في إنفاق الأسر المستفيدة.

إلى جانب ذلك، تشير المؤشرات نفسها إلى توفير 1.6 مليار جنيه سنويا في دعم أسطوانات البوتاجاز، وهو ما يعني أن الأثر المالي للمشروع لا يقتصر على الاستثمار في الشبكات، بل يمتد إلى مصروفات الطهي اليومية للأسرة الريفية.

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مياه الشرب والصرف الصحي يبلغان تغطية جديدة

انتهت مبادرة حياة كريمة من تنفيذ 349 محطة مياه و463 ألف وصلة منزلية، إضافة إلى مد وتدعيم شبكات بطول 6700 كيلومتر، لتصل نسبة إتاحة مياه الشرب إلى 100% في القرى المستهدفة.

في قطاع الصرف الصحي، شهد البرنامج تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروعا، إلى جانب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة إتاحة الخدمة من 20% إلى 90%، مع زيادة عدد المشتركين بنسبة 128%.

تعني هذه الأرقام أن الفجوة بين القرى التي تحصل على الخدمة والقرى التي تفتقدها تراجعت بشكل واضح في الفترة المرصودة، وهو ما يجعل الخدمات الأساسية جزءا من الحياة اليومية لسكان القرى بدلا من كونها مطلبا مؤجلا.

خدمات محلية وعمارات سكنية تكمل خطة التطوير

امتد تطوير مبادرة حياة كريمة إلى الخدمات المحلية، مع الانتهاء من 332 مجمع خدمات حكومية و823 مكتب بريد و1201 مشروع كهرباء وإنارة عامة، فضلا عن 508 عمارات سكنية.

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وترى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق المؤشرات المنشورة، أن العائد الاقتصادي للمبادرة لا يرتبط بإنشاء المرافق فقط، بل يمتد إلى خفض بعض أعباء الخدمات، وتحسين الوصول إليها، وتقليل الاعتماد على البدائل الأعلى تكلفة.

وتبقى الخطوة الأهم، بحسب ما يتضح من الأرقام، هي ضمان استدامة تشغيل هذه المشروعات، وقياس انعكاسها الفعلي على متوسط إنفاق الأسرة ومستوى دخلها، حتى تتحول الاستثمارات العامة التي بلغت إجماليها 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى، والتي أتيح منها تمويل فعلي بقيمة 306 مليارات جنيه، إلى وفر اقتصادي ملموس للمواطن.