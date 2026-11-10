مبادرة بيتك في مصر 3: بدء التسجيل والدخول للحسابات 11 نوفمبر 2026

وزارة الإسكان تفتح تسجيل المرحلة الثالثة من مبادرة بيتك في مصر للمقيمين بالخارج، وتطرح نحو 4 آلاف وحدة في 9 مدن جديدة، مع جدية حجز 5 آلاف دولار.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة بيتك في مصر ، التي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج. وتتيح الوزارة التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية اعتباراً من مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير.

تتضمن المرحلة الثالثة طرح نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة في عدد من المدن الجديدة، مع توفير أنظمة سداد متعددة تتيح للمواطنين اختيار النظام الأنسب لإمكاناتهم المالية. ويتيح هذا التنوع للمقيمين في الخارج المفاضلة بين الوحدات وطرق السداد قبل مرحلة الحجز الفعلي.

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خطوات التسجيل وتحويلات الحجز بالدولار

يبدأ المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمبادرة بيتك في مصر، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مع التأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية. وتعد هذه الخطوة الأساسية قبل الانتقال إلى مرحلة تجهيز الرصيد المالي.

بعد التسجيل، يجري المتقدم تحويلاً بنكياً دولياً بالدولار الأمريكي إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري. ويجب كتابة كود الحاجز بدقة ضمن بيانات التحويل، لضمان تسجيل المبلغ في الحساب الإلكتروني الصحيح.

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يمكن للمتقدم متابعة المبالغ المحولة والتحقق من تسجيلها واعتمادها من خلال حسابه الشخصي. وتبلغ قيمة جدية الحجز المعلنة 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى 50 دولاراً مصاريف دراسة غير مستردة، وفقاً لضوابط الطرح.

أولوية الشرائح وأنظمة السداد المتاحة

توضح وزارة الإسكان أن التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية يمثلان مرحلة تمهيدية لتجهيز الأرصدة المالية فقط. ولا يعنيان حجز وحدة أو تخصيصها بشكل نهائي للمتقدم.

تبدأ الأولوية للعملاء الراغبين في سداد 100% من قيمة الوحدة، يليهم الراغبون في سداد 50%، ثم باقي أنظمة السداد. وستخصص الوزارة يوماً أو أكثر لكل شريحة وفقاً للجدول الذي ستعلنه لاحقاً.

لا يُعد اختيار الوحدة إلكترونياً حجزاً نهائياً إلا بعد استكمال المبالغ المطلوبة وفقاً لنظام السداد المختار. كما يجب أن تدخل التحويلات فعلياً إلى حساب الهيئة خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

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المدن الجديدة وموعد الإعلان عن الحجز

يتضمن الطرح الثالث نحو 4 آلاف وحدة سكنية موزعة على 9 مدن جديدة، من بينها العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، إضافة إلى مدن أخرى.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان لاحقاً مواعيد اختيار الوحدات والحجز الإلكتروني، وفقاً لشرائح العملاء ونسب السداد المستهدفة. ويظل المتقدمون مطالبين بمتابعة الإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، لمعرفة الجدول الزمني المعتمد لكل شريحة.