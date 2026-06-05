مباريات ودية دولية في 5 يونيو 2026: استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 العديد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وتتنوع المواعيد والمواجهات، حيث تشهد المباريات الودية في ساعات الصباح الباكر ومساء اليوم العديد من المواجهات بين منتخبات مختلفة. وتتنوع المواجهات، حيث تشهد مباريات مثل مصر والبرازيل، وجورجيا والبحرين، والمكسيك وصربيا، وتجذب اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم حول العالم.

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 العديد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات ال منتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026 ، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الحدث العالمي المنتظر.

وتأتي هذه المباريات ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي تخوضها المنتخبات المشاركة، أملاً في الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال منافسات كأس العالم 2026، التي تشهد ترقبًا جماهيريًا واسعًا من عشاق كرة القدم حول العالم. وتتنوع المواعيد والمواجهات، حيث تشهد المباريات الودية في ساعات الصباح الباكر مواجهات بين منتخبات مثل المكسيك وصربيا، والتشيك وجواتيمالا.

وتستمر المباريات خلال فترة المساء، حيث يلتقي منتخب سنغافورة مع الصين، ومنتخب طاجيكستان مع الهند، ومنتخب بيلاروسيا مع سوريا، ومنتخب جورجيا مع البحرين، ومنتخب سلوفاكيا مع الجبل الأسود. وتستمر المباريات في الثامنة مساءً، حيث تجمع مولدوفا مع بلغاريا، وروسيا مع بوركينا فاسو، وسان مارينو مع بنجلادش، بينما يستضيف منتخب المجر نظيره الفنلندي. وتختتم مباريات اليوم مباراة أنجولا وموريتانيا في العاشرة مساءً.

وتتنوع المواجهات، حيث تشهد مباريات مثل مصر والبرازيل، وجورجيا والبحرين، والمكسيك وصربيا، وتجذب اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم حول العالم





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مباريات ودية دولية كأس العالم 2026 منتخبات إستعدادات نهائيات كأس العالم

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