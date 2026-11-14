مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة: كشف عن 41 ألفا و341 حالة سرطان

إحصائيات رسمية عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية: 75 مليون زيارة و41 ألفا و341 حالة سرطان مكتشفة منذ يوليو 2019 ضمن جهود وزارة الصحة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إقبال كبير من السيدات على خدمات التوعية والفحص الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث استقبلت الوزارة ما مجموعه 75 مليونًا و254 ألفًا و460 زيارة خلال فترة التطبيق. وقد بدأت هذه الجهود المكثفة منذ يوليو 2019، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة ومجانية للفئات المستهدفة في مختلف المحافظات.

إحصائيات الزيارات الطبية والفحوصات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المبادرة سجلت حضورًا كثيفًا للمستشفيات، حيث ترددت على المراكز الطبية 961 ألفًا و745 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة دون تكاليف. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الزيارات الأولى وصل إلى 23 مليونًا و750 ألفًا و103 زيارات، بينما بلغ عدد الزيارات الدورية للمتابعة 37 مليونًا و523 ألفًا و28 زيارة.

Also read طلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضى الإدمان

نطاق الخدمات الطبية والتوعية

تستهدف المبادرة السيدات اللواتي يبلغن سن 18 عامًا فما فوق، وتغطي خدماتها الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم. كما تشمل الخدمات قياس الوزن والطول لتحديد مؤشر كتلة الجسم، وتقييم مستويات السمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى حملات توعية شاملة حول عوامل الخطورة المسببة لهذه الأمراض.

تركز جهود الوزارة أيضًا على الجانب التناسلي، من خلال توفير توعية متخصصة حول الصحة الإنجابية وطرق تنظيم الأسرة لضمان صحة الأم والطفل. ويحرص القائمون على المبادرة على دمج الجوانب الوقائية مع العلاجية لضمان استدامة الصحة العامة للنساء في المجتمع المصري.

Advertisement

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أوضح الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة أن الجهود المبذولة أسفرت عن اكتشاف إصابة 41 ألفًا و341 حالة بسرطان الثدي خلال الفترة الماضية. وقد ساهمت هذه النتائج الإيجابية في تحفيز استمرار العمل على مدار العام للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء.

وبلغ عدد عمليات الأشعة المقطعية (ماموجرام) التي أجرتها المبادرة منذ إطلاقها 542 ألفًا و176 أشعة، كما تم سحب 63 ألفًا و294 عينة أورام لإجراء التحاليل المخبرية الدقيقة. وتلتزم الوزارة بتقديم العلاج الطبي مجانًا لجميع الحالات المؤكدة بالإصابة لضمان سرعة التعافي والحصول على أفضل النتائج.

الوحدات المتنقلة وبرامج التدريب

تمكنت الفرق الطبية المتنقلة من الوصول إلى المناطق النائية، حيث تم توقيع الكشف على 168 ألفًا و757 سيدة في العيادات الأولية التابعة للوحدات المتنقلة. كما أجريت داخل هذه الوحدات 67 ألفًا و302 حالة أشعة لضمان تغطية واسعة للخدمات التشخيصية.

وأشار أمين إلى أن الوزارة تتابع علاج السيدات المصابات سواءً ممن يتلقين الرعاية تحت مظلة التأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة. وشملت برامج رفع كفاءة مقدمي الخدمة تدريبًا مكثفًا للدctors والممرضين وفنيي الأشعة وفنيي الباثولوجي، بلغ عددهم 30 ألفًا و98 متدربًا.

Advertisement

وفي ظل التفاعل الكبير مع المبادرة، استقبلت الوزارة 36 ألفًا و285 مكالمة استفسارية من السيدات المهتمات بالخدمات المتاحة. وتظل وزارة الصحة والسكان ملتزمة بتوفير بيئة صحية آمنة وداعمة لجميع السيدات في مصر.