مبادرة رجال الفجر التي انطلقت من الجزائر تنتشر في عشرات الدول، حيث تباينت الآراء بين تشجيع الالتزام الديني وحذر من التوظيفات السياسية للإسلام.

أثارت مبادرة" رجال الفجر" تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع مصورة لأطفال وشباب يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة. انطلقت هذه الحملة من ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، وتوسعت لتصل إلى دول عربية وإسلامية أخرى، محولةً الحركة من نشاط محلي إلى ظاهرة مجتمعية跨国ية.

أصول المبادرة وآلية انتشارها

انطلقت مبادرة"رجال الفجر" قبل سنوات على يد المعلم عمر عيساوي، في المدرسة القرآنية التابعة لمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج. شجّع المعلم مجموعة من الأطفال على الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر، مما أدى إلى ظهور فيديو يشرح فيه الغاية من طروحه لهذه المبادرة.

Also read شروط الحصول على قرض شخصي من البنوك في مصر

مع انتشار الفيديوهات، أخذت المبادرة طابعاً أوسع، وأصبحت مشاهد تجمع الأطفال والشباب في المساجد مادة متداولة بكثافة. دعا ناشطون إلى تكرار التجربة في مدن وبلدان أخرى، مما أسهم في خلق حراك اجتماعي ديني واسع النطاق تجاوز الحدود المحلية للجزائر.

انتقلت المبادرة لتشمل دولاً عربية وإسلامية متعددة، حيث اتخذت أسماء محلية مختلفة تعكس الخصوصية الثقافية لكل منطقة. ففي الأردن سميت"نشامى الفجر"، وفي المغرب"فرسان الفجر"، وفي مصر"رجالة الفجر"، مما يعكس تباين التسميات مع وحدة الهدف الأساسي المتمثل في إحياء صلاة الفجر.

Advertisement

المواقف المتباينة والتوظيفات السياسية

تباينت الآراء حول المبادرة بين مؤيدين ومعارضين، حيث رأى المؤيدون أنها خطوة لإحياء الصلاة وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالمساجد. في المقابل، أبدى معارضون مخاوف من وجود أهداف أو توظيفات سياسية، محذرين من استغلال المبادرات الدينية للتأثير في المجتمع وتوجيهه نحو أجندات تتجاوز هدفها المعلَن.

أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بإقبال الناشئة على أداء صلاة الفجر، معتبراً ذلك"من بشائر الخير في الأمة". كما عبّر المستخدم ياسين سعيد عن اعتقاده بأن"جيل الفجر سيكون قوة العالم بعد 25 عاماً"، مشدداً على الجانب الإيجابي والمستقبلي للمبادرة.

من ناحية أخرى، عبّر الشيخ مشاري العفاسي عن تحفظه، معتبراً أن المبادرة قد تُستخدم لأغراض سياسية. وأيّد المستخدم عبد الرحمن الشمري هذا الرأي، حيث اعتبر أن تنظيم الإخوان هو من يقف وراء المبادرة، بينما وصف الناشط حسن العجمي الحملات بأنها لا تستند إلى سلطان شرعي.

الآثار الاجتماعية والمستقبل المتوقع

أظهر التفاعل أن الحملة لم تعد مجرد نشاط محلي، بل أصبحت موضوعاً لنقاش ديني واجتماعي تجاوز حدود الجزائر. رصدت وسائل الإعلام أصداء المبادرة في مصر وقطر وسوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان وقطاع غزة، فضلاً عن تركيا والهند وإثيوبيا.

Advertisement

على الصعيد الاجتماعي، ركز المؤيدون على النتائج الظاهرة مثل زيادة الإقبال على المساجد وتشجيع الصغار على الصلاة. وشدد المعارضون على ضرورة مراجعة الأساليب المستخدمة وعدم استغلال المبادرات الدينية لتحقيق أغراض سياسية، مما يعكس حساسية العلاقة بين الدين والسياسة في المنطقة.

تواصل مبادرة"رجال الفجر" استقطاب الاهتمام في تجربة يبرز فيها دور الأسرة والمسجد والمدارس القرآنية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، في انتقال المبادرات التربوية عبر الحدود. تكشف هذه المبادرة عن تفاعل مجتمعي واسع مع المبادرات الدينية التي تستهدف الأطفال والشباب، واختلاف تقييم الوسائل لتعزيز الالتزام الديني.