مبادرة تقنين الدهابة بأسوان تحت إشراف جهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل

مبادرة رئاسية لتقنين أعمال الدهابة بأسوان بحرص على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع تحت إشراف جهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل.

تتواصل الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الدهابة ب محافظة أسوان بشكل فعلي وملموس، وذلك تماشياً مع التوجيهات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. تستهدف هذه الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وتوحيد صفوف القبائل والعائلات المصرية، والعمل الجاد لإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين وتدعم استقرار المجتمع. ويأتي هذا التحرك المتكامل في إطار التنسيق الدقيق بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية، بمشاركة فاعلة من قبل اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بما يستهدف الوصول إلى معالجة عملية لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة منظمة وقانونية.

آلية تنظيم التنقيب تحت إشراف الدولة

تتضمن الجهود الحالية العمل المنظم على تنظيم النشاط تحت قيادة وإشراف مباشر من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يهدف هذا الإشراف الحكومي إلى تحقيق التوازن الدقيق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، ومتطلبات الدولة العليا في تنظيم عمليات التنقيب وفق أحكام وأطر القانون المصري. ويؤكد تحرك اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أهمية الدور المجتمعي الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التواصل البنّاء بين مختلف القبائل والعائلات، بما يدعم بشكل كبير جهود مؤسسات الدولة في التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومصادر أرزاقهم.

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موقف الاتحاد والقيادات البرلمانية

كما يبرز هذا التحرك الحكومي المجتمعي المشترك أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة للوصول إلى حلول واقعية. تعمل هذه الأطراف معاً للحفاظ على مصالح المواطنين ودعم الاستقرار والتنمية في جنوب مصر. وقد قدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية شكره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه القوي لمبادرة الاتحاد الرامية لحل مشكلة الدهابة والعاملين بهذا القطاع. ووجه أبناء العبابدة في الجنوب الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه ورعاية مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بشان حل مشكلة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع، وذلك تحت إشراف جهاز مستقبل مصر.

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انعكاسات الحل على الأمن والاستقرار

وهو ما يعكس بوضوح حرص القيادات السياسية على حل المشكلات المفتعلة وفتح أفق العمل والإنتاج في إطار القانون الساري. وتشهد أزمة الدهابة، وهي الأزمة التي تخص العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، انفراجة قريبة وملموسة، وذلك بعد اجتماع موسع عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية. حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث تقنين النشاط ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب.

الخطوات القادمة وحماية المصادر

جاء الاجتماع المحدد في إطار إيجاد حلول عملية لأزمة الدهابة، تضمن الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الحدودية، وتنظيم استغلال الثروات المعدنية تحت إشراف الدولة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة بشكل عادل. ويأتي الاهتمام الكبير بأهالي الجنوب في سياق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ التعاون بين مختلف القوى المجتمعية ومؤسسات الدولة. مع التأكيد الراسخ على أن سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة يمثلان الأساس الرصين لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية.