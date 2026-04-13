مبادرات حكومية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستدامة

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة. تضمنت المبادرات إجراءات حكومية حاسمة، ومبادرات مجتمعية وتوعوية، وحملات إعلامية مكثفة بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة. أعلنت الحكومة عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين كشريك أساسي في تحقيق أهداف الترشيد.

أطلقت الدولة سلسلة من ال مبادرات الشاملة في إطار خطتها الطموحة لخفض استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة . تأتي هذه ال مبادرات استجابة لضرورة ملحة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، وتحقيق ال استدامة في استخدام الموارد، وذلك في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.

شملت الإجراءات الحكومية المتخذة قرارات حاسمة تهدف إلى تحقيق وفورات كبيرة، حيث قررت الحكومة إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة، وتقليل إضاءة الشوارع والميادين والمباني الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل نظام العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعيًا للموظفين في القطاعين العام والخاص. تسعى الدولة من خلال هذه التدابير إلى تغيير عادات الاستهلاك، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر ترشيدًا للطاقة، وصولًا إلى مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الوطنية. تتضمن المبادرات الحكومية مبادرات مجتمعية وتوعوية واسعة النطاق بقيادة وزارة المالية وقطاع الكهرباء. أطلق أحمد كجوك وزير المالية مبادرة مجتمعية شاملة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، داعيًا إلى تبني سلوكيات بسيطة في المنازل وأماكن العمل. وقد استخدم الوزير منصة LinkedIn للتواصل مع الجمهور، مؤكدًا أن الترشيد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات. من جهتها، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر مبادرات توعوية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها. تضمنت هذه المبادرات تنظيم 328 ورشة عمل تدريبية، شارك فيها 10260 متدربًا من العاملين في الهيئات الحكومية وطلاب الجامعات والمدارس، وذلك لتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف الترشيد. كما تدرس وزارة الكهرباء إطلاق مبادرات تحفيزية إضافية، مثل تنظيم مسابقات لتشجيع المواطنين على خفض استهلاكهم، وتقديم مكافآت للمشتركين الأكثر التزامًا بالترشيد. يهدف هذا النهج إلى تحويل الترشيد إلى سلوك يومي، وتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع. تتضمن خطة الدولة لترشيد الكهرباء أيضًا حملات إعلامية مكثفة بمشاركة نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ونجوم الرياضة. تعتمد هذه الحملات على توجيه رسائل توعوية للمواطنين، مثل ضرورة إطفاء الإنارة غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، واستخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة عالية. تستخدم هذه الحملات أساليب حديثة ومبتكرة لتعزيز تأثيرها وانتشارها، وإعادة إحياء حملات ترشيد سابقة بأسلوب أكثر جاذبية وتأثيرًا. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية التزام المواطنين كشريك أساسي في تحقيق أهداف الترشيد. وأشار إلى أن النتائج الأولية لتطبيق الإجراءات الحكومية كانت إيجابية للغاية، حيث تم تحقيق وفر كبير في استهلاك الكهرباء والوقود خلال الأسبوع الأول. بلغ إجمالي الوفر نحو 18 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء، إلى جانب توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود. وأوضح الوزير أن تجربة “يوم العمل عن بُعد” حققت وحدها وفرًا كبيرًا في استهلاك الكهرباء والوقود، مما يؤكد على أهمية هذه الإجراءات في تحقيق أهداف الترشيد. كما أشار الوزير إلى أن كفاءة التشغيل ساهمت في تحقيق وفر عام في استهلاك الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، على الرغم من زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الأثر الإيجابي الشامل للإجراءات المتخذة





ترشيد استهلاك الكهرباء الطاقة الحكومة المصرية مبادرات استدامة

