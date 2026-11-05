مباحثات مصرية بيلاروسية لتعزيز توطين الصناعة والنقل التكنولوجي في قطاع الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط يبحث مع السفير البيلاروسي سبل استئناف التعاون الصناعي وتصنيع محركات الديزل والجرارات الزراعية لتعميق التصنيع المحلي.

التقت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مع وفد دبلوماسي رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا، برئاسة سفيرة البلاد لدى مصر، لبحث آليات إعادة إحياء الشراكات الصناعية القائمة بين البلدين. يأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتحقيق الاستقلالية الصناعية من خلال توطين التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة. يهدف الجانبان إلى استغلال الإمكانيات المشتركة لبناء قاعدة صناعية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية السامية بدعم الاقتصاد الوطني.

أهداف الشراكة الصناعية الحديثة والمستقبلية

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المباحثات تمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل التعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا، استناداً إلى عقود من الخبرة المشتركة. أوضح الوزير أن العلاقات الصناعية بين البلدين تمتد لعدة عقود وشهدت العديد من المشاريع الناجحة في المجالات المدنية والعسكرية، مما يجعل العودة إلى هذا التعاون أمراً واقعياً وقابلاً للتنفيذ الفوري. يركز الجانب المصري على الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في مجالات التصنيع الدقيق والهندسة المتطورة، مما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وتعميق عملية التصنيع داخل الحدود المصرية.

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استعرض الوزير خلال الاجتماع المبادئ الأساسية للشراكة الجديدة، والتي ترتكز على نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في جميع مراحل التصنيع. أكد جمبلاط أن الوزارة تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعدة فنية وبشرية مؤهلة، مما يمكنها من استيعاب أحدث التقنيات الإنتاجية وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية. تهدف هذه الشراكات إلى الانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة التصنيع الفعلي الذي يمنح مصر ميزة تنافسية في السوق العالمية، من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين لخدمة التنمية الصناعية الشاملة.

نماذج من التعاون الصناعي السابق والنجاحات الميدانية

أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن التعاون التاريخي بين وزارة الإنتاج الحربي في مصر وشركة "MTZ" البيلاروسية كان واحداً من أبرز نماذج الشراكة الصناعية الناجحة. بدأ هذا التعاون في مجال توطين صناعة الجرارات الزراعية، حيث تم بناء شراكات قوية استمرت لعقود طويلة قبل أن تتأثر بسلباً بسبب تداعيات الحرب. أكد الوزير تطلعه الكبير لاستئناف هذا التعاون الحيوي، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانات التكنولوجية الراسخة لدى الطرفين، مما يضمن نجاح المشاريع الجديدة في تلبية احتياجات القطاع الزراعي والصناعي.

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تضمنت مجالات التعاون السابقة أيضاً شراكات مهمة بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركات بيلاروسية، حيث تم تصنيع عربات وت تسويقها بنجاح في السوق المحلية. كما عمل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) مع شركة "أمكدور" البيلاروسية في مجال إنتاج معدات تحريك التربة، بما في ذلك اللوادر، مما يعكس القدرة العالية على التكامل الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، شمل التعاون إنتاج معدات الورش والمخارط والفرايز، مما يوفر قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي.

المواقف الرسمية ورؤية السفارة البيلاروسية للمستقبل

عبر يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير في بلاده بإعادة تنشيط التعاون الصناعي مع مصر. أكد السفير اهتمام بلاده الشديد بالبناء على التجارب الناجحة السابقة وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تخدم المصالح المتبادلة. دعا سوبوليفسكي إلى الاستفادة المثلى من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية الهائلة التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي، والعمل الجاد لدفع أوجه التعاون نحو آفاق أرحم ومثمرة.

أوضح السفير أن الجانب البيلاروسي مستعد بالكامل للاستفادة من خبرات الجانب المصري وتنسيق الجهود لإنشاء مشاريع إنتاجية مشتركة تعزز من قدرة البلدين على المنافسة العالمية. وأشار إلى أن هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل مجالات مدنية واسعة يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة وزيادة الرفاهية الاقتصادية للمواطن. تهدف المباحثات إلى تحقيق توازن مثالي بين نقل المعرفة التقنية المحلية وتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة تعزز من الاعتماد على الذات.

التحديات المستقبلية وآليات التنفيذ والموارد البشرية

تتجه الأنظار نحو تطوير كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، حيث أعلن وزير الإنتاج الحربي عن خطط لرفع مستوى الكفاءات البشرية وفق المعايير الدولية. يعتبر تأهيل العنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح مشاريع توطين الصناعة، حيث يحتاج التنفيذ إلى هندسين وفنيين مدربين على أعلى مستويات الدقة والاحترافية. تسعى الوزارة إلى دمج الخبرات المحلية مع المناهج التعليمية والتدريبية التي تطبقها الشركات البيلاروسية لضمان استدامة الإنتاج وجودة التصنيع.

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شهد الاجتماع مشاركة كوكبة من القيادات الهندسية والإدارية، بما في ذلك المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير. هذه المشاركة تعكس الجدية العالية في العمل على ترجمة الأهداف السياسية إلى قرارات تنفيذية ملموسة. تهدف هذه اللجان الفنية إلى وضع الخطط التفصيلية للمشاريع المقترحة، وتحديد الجداول الزمنية وآليات المتابعة لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح في تنفيذ مشاريع التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.