مبادرة حياة كريمة تطلق قافلة طبية شاملة في قرى الغربية لتعزيز الرعاية الصحية المجانية

تفاصيل القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية في قرية تفهنا العزب، والتي قدمت خدمات علاجية وفحوصات مجانية لآلاف المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن إطلاق قافلة طبية متكاملة نظمتها مديرية الصحة بالغربية في قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية الطموحة حياة كريمة، والتي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً. وقد أكد المحافظ أن هذه القافلة تمثل تجسيداً حقيقياً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، من خلال ضمان وصول الخدمات الطبية المجانية والشاملة إلى كافة الفئات المجتمعية، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الطبية الكبرى، لضمان تحقيق العدالة الصحية وتوفير الرعاية اللازمة لكل من يحتاجها دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وعلى صعيد النتائج الميدانية، كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة بالغربية أن القافلة حققت نجاحاً ملموساً في استقطاب عدد كبير من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات المختلفة 2116 مواطناً. وقد شهدت القافلة إقبالاً كبيراً على العيادات المتخصصة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الاستشارات العلاجية لعدد 1283 متردداً.

ولم تقتصر الخدمات على الكشف الظاهري فحسب، بل شملت إجراء فحوصات دقيقة تشمل 53 تحليل دم و 28 تحليل طفيليات، بالإضافة إلى إجراء 13 فحصاً بالموجات فوق الصوتية لضمان التشخيص الدقيق للحالات. كما تم دمج مبادرة افحص واطمن ضمن أنشطة القافلة، حيث أجرى 175 مواطناً فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الوقاية والتدخل المبكر للحد من مضاعفات الأمراض الصحية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن الجانب العلاجي والوقائي كان حاضراً بقوة، حيث تم صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لعدد 833 مواطناً بشكل مجاني تماماً، كما تم تقديم خدمات جراحة الأسنان من خلال إجراء خلع لـ 9 حالات كانت تعاني من آلام حادة. وبالتوازي مع الخدمات العلاجية، أولت القافلة اهتماماً كبيراً بالجانب التوعوي، حيث تم تنظيم 172 ندوة تثقيفية صحية استهدفت رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأهالي حول طرق الوقاية من الأمراض الشائعة وأهمية التغذية السليمة، وقد استفاد من هذه الندوات عدد من المترددين الذين أبدوا تفاعلاً ملحوظاً مع المحاضرين.

ولضمان استدامة الجودة وتحسين الأداء، شارك 124 مواطناً في استبيان خاص لقياس مدى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، مع التزام مديرية الصحة بمتابعة كافة الحالات التي تتطلب رعاية مستمرة من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية. إن هذه المبادرات المستمرة في محافظة الغربية تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الفجوة الصحية بين الحضر والريف. وأكد وكيل وزارة الصحة حرص المحافظة على توسيع نطاق هذه القوافل لتشمل كافة المراكز والقرى، مع التركيز المكثف على القرى المستهدفة ضمن مشروع حياة كريمة.

إن تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والطبية يسهم في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج، حيث تتحول هذه القوافل من مجرد زيارات مؤقتة إلى نظام دعم صحي متكامل يصل إلى باب المنزل. وفي ختام الفعاليات، تم التأكيد على أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتم تطوير الآليات المتبعة في التشخيص والعلاج لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي على مستوى المحافظة بأكملها





حياة كريمة محافظة الغربية القوافل الطبية الخدمات الصحية الرعاية المجانية

