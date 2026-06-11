مبادرة شارع الفن في أسوان لتعزيز الهوية الثقافية ونشر الإبداع في الفضاءات العامة

تفاصيل انطلاق فعاليات مبادرة شارع الفن بميدان المحطة في أسوان برعاية وزارة الثقافة المصرية لتقديم عروض فلكلورية وورش عمل فنية تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية.

شهد ميدان المحطة بمحافظة أسوان إقبالا جماهيريا واسعا وغير مسبوق على الأنشطة الفنية والثقافية التي أطلقتها مبادرة شارع الفن ، والتي تأتي برعاية كريمة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة المصرية.

تنظم هذه الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة تندرج تحت المشروع القومي للفنون في الشارع المصري الذي يحمل شعار الثقافة حياة. يهدف هذا المشروع الطموح إلى إخراج الفنون من القاعات المغلقة والمراكز الثقافية التقليدية إلى الفضاءات العامة والشوارع والميادين، مما يساهم في جعل الثقافة جزءا أصيلا من الحياة اليومية للمواطن المصري، ويسعى إلى نشر قيم الإبداع والجمال في كافة ربوع المحافظات، وتفعيل دور الفن في تحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية للمواطنين، وخلق حالة من التواصل المباشر بين المبدعين والجمهور العريض الذي قد لا تتاح له فرص زيارة المسارح أو المعارض الفنية المتخصصة بشكل دائم.

وقد بدأت الفعاليات في قلب مدينة أسوان بعرض فني متميز لفرقة توشكى للفنون التلقائية، وذلك بحضور لافت من القيادات الثقافية وعلى رأسهم يوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وبمشاركة نخبة من المثقفين والفنانين المحليين. وقدمت الفرقة، تحت قيادة الفنان محمد شريف، باقة متنوعة من الفقرات المستوحاة من الفلكلور النوبي العريق، حيث تمايل الجمهور على أنغام واه نوبة والأراجيد وفنون الغزل النوبي، وهي فقرات لا تعكس فقط المهارة الفنية للفرقة، بل تبرز الهوية النوبية الأصيلة التي تمثل جزءا حيويا من التراث المصري الغني وتؤكد على أهمية الحفاظ على الموروثات الشعبية من الاندثار.

ولم يتوقف الإبداع عند حدود الموسيقى والرقص، بل امتد ليشمل عروض العرائس التي قدمها الفنانان أحمد كشرى ومحمد حسام، والتي استطاعت جذب الأطفال والكبار على حد سواء، مما خلق حالة من البهجة والمرح في قلب الميدان العام. كما تضمنت الفعاليات جانبا تعليميا وتوعويا هاماً من خلال ورشة تصميم لوحات فنية مخصصة للحفاظ على البيئة، أشرفت عليها الفنانتان مي عبد الهادي وفاطمة علواني، بهدف دمج الفن بالقضايا البيئية المعاصرة وتنمية الحس الجمالي والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين، لا سيما الشباب والأطفال.

واختتم اليوم الفني بفقرة مميزة لاكتشاف المواهب الشابة التي نفذها الفنان موسى محمد، والتي شهدت تدفقا كبيرا من الأطفال الراغبين في إظهار مواهبهم الكامنة، مما يؤكد أن الشارع يمكن أن يكون حاضنة حقيقية للمبدعين الصغار ومنصة انطلاق نحو مستقبل فني واعد. وفي سياق متصل، تأتي مبادرة شارع الفن كجزء من خطة توسعية طموحة تشمل خمس محافظات مصرية رئيسية وهي الإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ وبني سويف والإسماعيلية، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته المبادرة في العاصمة القاهرة.

تنظم هذه الفعاليات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق ما يعرف بالعدالة الثقافية. وتعني العدالة الثقافية هنا ضمان وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى كافة المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو مستواهم الاجتماعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفنون لتمكين الجميع من التعبير عن أنفسهم والاستمتاع بالتجارب الإبداعية في بيئتهم المحلية.

ويتضمن البرنامج جدولا متنوعا من الأنشطة التي تنفذ يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الميادين والشوارع والأماكن العامة، مما يعزز التفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، ويحول هذه المساحات العامة إلى مراكز إشعاع ثقافي تساهم في بناء الوعي الجمعي وتنمي روح التسامح والتعايش من خلال لغة الفن العالمية التي تتجاوز كل الفوارق. إن هذه الخطوات تعكس إيمانا عميقا بأن الثقافة ليست مجرد ترف، بل هي ضرورة ملحة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأن نقل الفن إلى الشارع هو أقصر طريق للوصول إلى قلوب وعقول الناس وتعزيز الانتماء الوطني من خلال الفن والإبداع التلقائي





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شارع الفن وزارة الثقافة أسوان التراث النوبي العدالة الثقافية

United States Latest News, United States Headlines