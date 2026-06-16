مباراة مصر وبلجيكا تتوج بالتعادل الإيجابي.. إشادة عالمية بأداء الفراعنة

حظى المنتخب المصري باحترام عالمي بعد تعادله مع بلجيكا في مباراة حاسمة ضمن كأس العالم، حيث أشاد الإعلاميون والصحف الدولية بالجهود الفردية والجماعية للمنتخب.

أعلن الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على شاشة قناة صدى البلد أن المنتخب ال مصر ي قدم أداءً مميزًا أمام منتخب بلجيكا في إطار منافسات بطولة كأس العالم ، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد سجله أحد اللاعبين البلجيكيين.

ولفت موسى إلى أن الصحف العالمية امتدحت الأداء المصري، مشيرة إلى أن الفراعنة أظهروا مهارة عالية وتعاملوا بذكاء مع خصمهم، مما خلف إحراجًا للبلجيكيين. وأضاف أن الفريق البلجيكي ارتكب خطأً تكتيكيًا عندما دخل المهاجم روميرو لوكاكو إلى الملعب، وقد وصفه بالمهاجم "المصارع" بدلًا من "لاعب كرة قدم"، مشيرًا إلى أن ذلك غير طريقة اللعب البلجيكية وأسهم في تعديل موازين المباراة لصالح مصر





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