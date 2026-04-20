مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس السيسي ومستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس حول أزمات المنطقة

استقبل الرئيس السيسي مسعد بولس لبحث العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومناقشة تطورات الأزمات في السودان ولبنان ومنطقة القرن الإفريقي وتأكيد القاهرة على ثوابتها بشأن أمنها المائي.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة السيد مسعد بولس ، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، في لقاء استراتيجي رفيع المستوى عكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وواشنطن. حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، وعدد من كبار المستشارين والمسؤولين.

وقد شهد اللقاء تبادلاً للرسائل الودية بين الرئيسين السيسي وترامب، مع التأكيد على تطلع الدولتين لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة دقيقة من التحديات الجيوسياسية المتلاحقة. تركز جزء كبير من المباحثات حول الأزمة السودانية المتفاقمة، حيث استعرض الجانبان الجهود الرامية لإنهاء الصراع الدائر ووقف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. وأكد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، معرباً عن رفض مصر التام لأي تدخلات خارجية تسعى لتقويض الاستقرار أو فرض واقع سياسي جديد عبر الفراغ المؤسسي. كما ثمن الرئيس التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في مؤتمر برلين لدعم الاحتياجات الإنسانية في السودان، مشدداً على أهمية الانخراط المصري في الآلية الرباعية للتوصل إلى مسار سياسي مستدام. ومن جانبه، أشاد مسعد بولس بالدور المصري المحوري والحيوي، مؤكداً توافق الرؤى بين الإدارتين المصرية والأمريكية حول ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان. لم يخلُ اللقاء من التطرق إلى ملفات إقليمية ساخنة أخرى، أبرزها الوضع في لبنان، حيث أثنى الرئيس السيسي على الجهود التي بذلها الرئيس ترامب للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتجنيب لبنان الانزلاق نحو مزيد من العنف. وفي سياق آخر، استعرض الجانبان ملف منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية تهدد الأمن الإقليمي. كما جدد الرئيس التأكيد على أن أمن مصر المائي يمثل قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التهاون، مشيراً إلى أن مصر تضع هذا الملف على رأس أولوياتها الاستراتيجية. وختاماً، أشاد الوفد الأمريكي بالسياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية، مؤكدين رغبة الولايات المتحدة في مواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة كركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبما يسهم في صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في العالم اليوم





الرئيس السيسي مسعد بولس العلاقات المصرية الأمريكية الأزمة السودانية الأمن المائي المصري

