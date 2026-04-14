مباحثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن: نزع سلاح حزب الله على رأس الأولويات

تنطلق اليوم في واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تركيز إسرائيلي على نزع سلاح حزب الله كأولوية. ألمانيا تدعم احتكار الدولة اللبنانية للقوة. المحادثات تشمل ترسيم الحدود والملف الاقتصادي. تباين في وجهات النظر حول أولويات التفاوض

أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها المطلق لاحتكار الدولة ال لبنان ية لسلطة استخدام القوة، بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله . يأتي هذا الموقف الألماني متزامناً مع تصاعد التوتر الإقليمي وجهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نزع سلاح حزب الله يمثل أولوية قصوى بالنسبة لتل أبيب خلال المفاوضات المباشرة مع لبنان، والتي من المقرر أن تنعقد في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء. أشارت الصحيفة إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، يهيل ليتر، تلقى تعليمات واضحة بعدم الموافقة على أي وقف لإطلاق النار حتى يتم تحقيق تقدم ملموس في ملف نزع سلاح حزب الله.

هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي وتحديات تحقيق السلام الدائم في المنطقة، خاصة مع تباين وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول أولويات التفاوض ومستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسية قولها إن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي وشامل، وليس مجرد تطبيع للعلاقات. أكدت المصادر أن المحادثات ستتناول قضايا جوهرية مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي الذي يمثل تحدياً كبيراً لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها لبنان، مما يزيد من أهمية التوصل إلى اتفاق يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار.

وفي سياق متصل، أعرب نائب لبناني عن قلقه إزاء استمرار وجود سلاح حزب الله، مؤكداً أنه يهدد استقرار البلاد ويجب التعامل معه بحزم، مؤكداً أن الحل يكمن في بناء دولة قوية وجيش قوي يحظى بدعم الشعب. كما أشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم اللازم للبنان لتمكينه من استعادة سيادته الكاملة.

بصورة عامة، من المقرر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء انطلاق أول جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. يمثل لبنان في هذه المفاوضات السفيرة ندى حمادة معوض، بينما يقود الوفد الإسرائيلي السفير يهيل ليتر. هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، والملف الاقتصادي، ومسألة سلاح حزب الله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في 11 أبريل عن انفتاح إسرائيل على الدخول في اتفاق سلام حقيقي ودائم مع لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه بالنظام الإرهابي الإيراني ووكلائه. هذا الموقف يعكس تعقيد الوضع السياسي في المنطقة، حيث تتداخل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية، مما يتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار.





