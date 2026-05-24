مبادرة شارع الفن في وسط البلد: تطوير القاهرة الخديوية ووسط البلد

المبادرة تهدف إلى تحويل شوارع وميادين العاصمة إلى مسارح مفتوحة تحتضن المبدعين وتقدم محتوى فنيًا راقيًا ومجانيًا للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة وسط البلد في القاهرة.

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن عن تدشين مبادرة شارع الفن في إطار جهود الدولة لتطوير منطقة وسط البلد في القاهرة. المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف للحفاظ على الطابع ال تراث ي والتاريخي للقاهرة الخديوية والمناطق السياحية والإسلامية فيها.

سيتم تقديم أنشطة وعروض فنية متنوعة في شارع الفن، حيث تقام عروض الفرق الفنية لمدة 3 أيام في الأسبوع، وهي الخميس والجمعة والسبت، بينما تستمر باقي الأنشطة الفنية على مدار الأسبوع بشكل يومي. سيتم تنفيذ المبادرة حاليًا في شارع الفن فقط، مع إمكانية التوسع مستقبلًا إلى مناطق أخرى ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية ووسط البلد. سيتم اختيار أنواع الفنون المشاركة من خلال التعاون بين أكاديمية الفنون ومحافظة القاهرة، وذلك لضمان تنوع الأنشطة والعروض المقدمة للجمهور.

سيتم تخصيص المنطقة المخصصة للمبادرة للمشاة فقط، في إطار خلق تجربة ثقافية وترفيهية مميزة للزوار. سيتم تمكين المواطنين من الاستمتاع بالمناطق التاريخية والتراثية، داعيًا الموطنين لى زيارة هذه المناطق والمشاركة في الفعاليات. وقد شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات لمبادرة شارع الفن بشارع الشريفين في منطقة القاهرة الخديوية، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ أيام وزيارته لها





