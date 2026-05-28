مباريات ودية دولية ومنافسات محلية في الدوري المصري اليوم

يشهد اليوم الخميس 28 مايو 2026 مجموعة من المباريات الودية الدولية المهمة في إطار استعدادات المنتخبات لكأس العالم 2026، أبرزها لقاء منتخب مصر مع روسيا على استاد القاهرة الدولي. كما تشهد البطولات المحلية استكمال منافسات الدوري المصري بلقاءات حاسمة في صراع الهبوط والمراكز المتقدمة.

يشهد اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من مايو 2026، مجموعة من المباريات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو اللقاء الودي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره الروسي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 ، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات البطولة خلال الفترة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو 2026. وفي إطار التحضيرات للمونديال، يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب روسيا مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل خوض التحديات الرسمية المقبلة. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً وتنقل عبر قناة أون سبورتس.

وفي مواجهة ودية أخرى، يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب أيرلندا في مباراة قوية تقام في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ضمن استعدادات المنتخب القطري لاستكمال مشواره الدولي والتحضير للاستحقاقات القادمة، على أن تنقل المباراة عبر قناتي الكأس وبي إن سبورتس. وعلى صعيد الدوري المصري، تتواصل منافسات الجولة الحالية بعدد من المباريات المهمة، حيث يواجه فريق بتروجيت نظيره الجونة في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الإسماعيلي مع فاركو، ويصطدم طلائع الجيش بفريق وادي دجلة، وذلك في الثامنة مساءً، وسط منافسة قوية لتحسين المراكز والهروب من مناطق الخطر مع اقتراب نهاية الموسم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب مصر روسيا مباراة ودية كأس العالم 2026 الدوري المصري بتروجيت الجونة الإسماعيلي فاركو طلائع الجيش وادي دجلة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارا قانونيا لحزب الوفد ومؤسسته الإعلاميةأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ،قرارا حمل رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢مارس ٢٠٢٦ بتعيين المستشار ثروت الخرباوى، عضو مجلس الشيوخ ،مستشارا قانونيا لحزب الوفد ،ومؤسسته الإعلامية.

Read more »

رئيس الوفد يُعيّن ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا لحزب الوفد ومؤسسته الإعلاميةأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم (28) لسنة 2026، بتاريخ 2 مارس 2026، بتعيين ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، مستشارًا قانونيًا لحز

Read more »

إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولكتنطلق امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، من يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت

Read more »

فتح باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة الكتاب العربي 2026 بجوائز تصل إلى مليون دولارأعلنت جائزة الكتاب العربي عن فتح باب الترشّح لدورتها الرابعة لعام 2026، حيث يستمر استقبال الأعمال المرشحة حتى 28 مايو 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لل

Read more »

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآنشهدت أسعار الذهب في السوق قفزة ملحوظة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 28 مارس 2026،..

Read more »

القومي لتنظيم الاتصالات يقر مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالاتإيماءً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد عمل المحال العامة بدايًة من السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر، وبالإشارة إلى أحكام الق

Read more »