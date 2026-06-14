مبادرة حكومية لتيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في مصر

أطلقت وزارتا السياحة والعمل والاتحاد المصري للغرف السياحية مبادرة لمدة 15 يوماً لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب في منشآت سياحية بعدة مناطق، بهدف تحفيز الاستثمار ودعم القطاع.

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة العمل والاتحاد ال مصر ي للغرف السياحية مبادرة جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب في المنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وتستمر المبادرة لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من 15 يونيو 2026، وتشمل مناطق حيوية مثل الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلاً في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل. وتتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص في المناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، والعمل على تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، مما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف الأعباء عن المستثمرين.

وقد أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي ووزير العمل حسن رداد أهمية هذه المبادرة في دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، بما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفقاً للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة. وتهدف المبادرة إلى خدمة شريحة هامة من العاملين في قطاع السياحة، وتعكس حرص جميع الأطراف على تحقيق مصالح متوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وأضاف الوزيران أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتنسيق بين وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له، بما يخدم أهداف التنمية وتطوير القطاع السياحي المصري. وتأتي المبادرة في إطار توجهات الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استدامة المشروعات السياحية من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل القطاع.

ووقع البروتوكول عن الاتحاد المصري للغرف السياحية رئيس مجلس إدارته حسام الشاعر، وعن وزارة العمل كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب. وتنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي العامل الترفيهي (أنيمشن) ومنسق المجموعات، مع إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، وإعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط.

ويلزم التعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة، والتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ بنوده، وحث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة المبادرة. كما نص البروتوكول على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ، ودراسة وتذليل أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، وتقييم نتائج المبادرة بعد انتهائها، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقاً للنتائج المعروضة على وزير العمل.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز جاذبية مصر السياحية على المستوى العالمي، وتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية السياحية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من دول المنطقة التي تسعى لجذب الاستثمارات السياحية. وتعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة العمل على مراجعة القوانين المنظمة لعمل الأجانب في القطاع السياحي، بهدف تحقيق المرونة اللازمة دون الإخلال بالضوابط القانونية التي تحمي حقوق العمال المصريين وتضمن أولوية توظيفهم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع السياحة المصري، خاصة في المناطق الجاذبة للسياحة مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر، مما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي. كما تعكس المبادرة التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تولي أهمية كبرى لقطاع السياحة كأحد محاور النمو الاقتصادي.

وتشير تقديرات إلى أن قطاع السياحة يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يجعل تحسين مناخ الاستثمار فيه أولوية وطنية. وتأتي هذه المبادرة بعد مشاورات مكثفة بين الأطراف المعنية، واستجابة لمطالب المستثمرين السياحيين الذين طالما طالبوا بتيسير إجراءات تراخيص العمالة الأجنبية لسد الفجوات في المهارات المتخصصة النادرة في السوق المحلي.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تقييم أثر المبادرة على أداء القطاع، ودراسة إمكانية توسيع نطاقها ليشمل مهناً أخرى ومناطق إضافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري





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السياحة تراخيص العمل مصر الاستثمار العمالة الأجنبية

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