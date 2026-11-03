مباراة العين والاتحاد في دوري أبطال آسيا: جدول البث والتوقيت

جدول زمني كامل ومكان بث مباراة العين والاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 على قنوات beIN Sports والكأس.

يخوض نادي العين الإماراتي، الملقب بـ"الزعيم العيناوي"، مباراة حاسمة في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ، عندما يستضيفه نادي الاتحاد السعودي على أرضه. تحدد هذه المواجهة المرتقبة مصير الفريقين في المجموعة، حيث يسعى العين للحفاظ على تقدمه، بينما يطمح الاتحاد لاستغلال دعم جماهيري كبير. تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودي، في توقيت محدد بدقة للمتابعين.

تفاصيل التوقيت ومكان إقامة المباراة

يبدأ صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026. بينما يحسم التوقيت المحلي في مكة المكرمة، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما ينطلق العرض الرسمي في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي للإماراتيين.

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قنوات البث المباشر والخدمة الرقمية

يمكن للجمهور العربي متابعة المباراة عبر قنوات beIN Sports 3، وهي القناة الرئيسية التي تنقل الحدث. بالإضافة إلى ذلك، توفر قناة الكأس 6 تغطية كاملة للمباراة. تتوفر أيضاً خدمة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس لعشاق التكنولوجيا الذين يفضلون المتابعة عبر الإنترنت.

أداء الفريقين والترتيب الحالي

يتصدر نادي العين جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط كاملة. حقق الفريق الإماراتي العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، مسجلاً 10 أهداف مقابل استقبال هدفين فقط. هذا الأداء الكاسح يعكس قوة الفريق وقدرته على التحكم في الإيقاع.

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توقعات الاتحاد والمنتظر من المباراة

يحمل نادي الاتحاد السعودي آمال كبيرة في إيقاف زحف العين، بعد فوزه الأول على فريق ناساف. يرفع هذا الفوز رصيد الاتحاد إلى 4 نقاط، مما يعزز طموحاته في استغلال عامل الأرض والجمهور. يسعى الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية تميزه في المرحلة الحالية.

طاقم التحكيم والتعليق الصوتي

يتولى أحمد البلوشي مهمة التعليق الصوتي على المباراة عبر قناة beIN Sports 3. كما يقدم خالد الحدي شرحاً وتحليلاً فنياً عبر قناة الكأس 6. يوفر كلا المعلّقين تغطية صوتية دقيقة تركز على التفاصيل الفنية والإستراتيجية.

تبقى حقوق البث محفوظة لمؤسسة بوابة العين للإعلام والدراسات. يشهد الحدث اهتماماً كبيراً من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي. يتمنى الجميع مباراة مثمرة تبرز المستوى الفني العالي للفريقين.