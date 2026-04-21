مبادرة وطنية مشتركة لنشر ثقافة السلامة السككية في مدارس مصر

تطلق هيئة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة توعوية شاملة لطلاب المدارس تهدف إلى ترسيخ سلوكيات السلامة والحفاظ على مرافق السكك الحديدية وتجنب الممارسات الخاطئة.

تطلق الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة وطنية واسعة النطاق تستهدف طلاب المدارس في كافة محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي حول كيفية التعامل الأمثل مع مرفق السكك الحديدية، والذي يعد أحد أهم أعمدة شبكة النقل القومية في مصر.

وتهدف الحملة إلى غرس قيم المسؤولية الوطنية في نفوس النشء، وتوعيتهم بأن الحفاظ على ممتلكات الدولة هو واجب أخلاقي ووطني يقع على عاتق كل مواطن، خاصة مع التوسعات الضخمة التي يشهدها قطاع النقل في الفترة الراهنة. تتضمن الحملة التوعوية التركيز المكثف على تعديل بعض السلوكيات الفردية الخاطئة التي قد تودي بحياة الأبرياء، حيث يقوم المختصون بتوضيح المخاطر الجسيمة المترتبة على عبور السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو اقتحام المزلقانات أثناء فترات غلقها لتسيير القطارات. كما يتم التطرق إلى ظواهر سلبية مثل إلقاء الحجارة على عربات القطارات أو إلقاء المخلفات على القضبان، وهي ممارسات لا تؤدي فقط إلى تعريض حياة الركاب للخطر، بل تتسبب في تعطيل حركة السير وتكبد الدولة خسائر فادحة في عمليات الصيانة والإصلاح. ويتم استخدام وسائط تعليمية حديثة، بما في ذلك أفلام وثائقية قصيرة ومحاضرات تفاعلية، لتوصيل رسائل السلامة بشكل مبسط ومؤثر لطلاب المراحل العمرية المختلفة. وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتحديث أسطول القطارات والبنية التحتية للمحطات والخطوط الحديدية. إن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد التحذير من المخاطر، بل بناء جيل جديد من المواطنين الواعين الذين يدركون قيمة الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات التنمية. وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الفعاليات ستستمر طوال العام الدراسي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب في المناطق القريبة من خطوط السكك الحديدية. إن تعزيز مفاهيم السلامة يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة هذه المشروعات، حيث يسهم وعي الطلاب في خلق رقابة مجتمعية ذاتية تحمي المرفق من التخريب وتحافظ على انضباط التشغيل، بما يضمن وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان وسرعة، وهو ما يعكس التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن





سكك حديد مصر التوعية المدرسية سلامة النقل وزارة التربية والتعليم تنمية الوعي

