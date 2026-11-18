تفاصيل نهائ السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ترشح كوزو تاشيما لرئاسة فيفا 2027، وتكريم محمد صلاح في تركيا، واستعدادات القاهرة 2027.

تشهد الساحة الرياضية المصرية توجهاً كبيراً نحو المواجهة المنتظرة التي تجمع بين النادي الأهلي والزمالك، في ختام منافسات بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد. وقد استقرت الأوضاع بعد حجز الفريقين مقعديهما في المباراة النهائية التي تكتسي أهمية تاريخية وجماهيرية عالية.

نهائي السوبر المصري: الأهلي يواجه الزمالك

تحصل هذه المواجهة على كل الأضواء في السباق نحو لقب السوبر المصري، حيث من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً غدًا الخميس. ستحتضن صالة حسن مصطفى هذا الحدث الرياضي الذي يجمع قطبي الكرة المصرية في تحدي قوي.

Also read موعد أول يوم رمضان 2027 .. متى يبدأ الصيام؟

دخل الزمالك هذه المباراة النهائية بعد تقديم عرض فني مميز في الدور نصف النهائي، حيث حقق فوزاً ساحقاً على نادي الأوليمبي بنتيجة 33 مقابل 19 هدفاً. انتهى الشوط الأول لصالح الزمالك متقدماً بفارق مريح بنتيجة 16-9، مما مهد الطريق لتحكمه الكامل في إيقاع المباراة.

واصل الزمالك تفوقه طوال الوقت وسجل هدفاً إضافياً في الشوط الثاني ليحسم المواجهة بفارق 14 هدفاً عن خصمه الأوليمبي. هذا الفوز القوي يمنح الزمالك زخمًا نفسيًا كبيرًا ويدخله النهائي برغبة عارمة في إضافة لقب جديد إلى رصيده.

يتمتع الزمالك بميزة تاريخية كبيرة في هذه البطولة، فهو يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري لكرة اليد، برصيد أربعة ألقاب سابقة. في المقابل، يتطلع النادي الأهلي إلى حسم المواجهة الحالية والتتويج بالبطولة، مما يخلق منافسة ساخنة على الجائزة.

تحظى هذه المباراة باهتمام جماهيري واسع جدًا في ظل التنافس التاريخي والعقدي بين الفريقين. يسعى كل من الأهلي والزمالك إلى إنهاء مشوار البطولة بفوز يليق بتاريخهما الكبير، مما يجعلها واحدة من أكثر المباريات متابعة في الموسم الحالي.

Advertisement

كوزو تاشيما يتصدر سباق رئاسة فيفا

دخل الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، بشكل رسمي دائرة المنافسة على قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يأتي هذا التحرك بعد إعلان الاتحاد الياباني دعمه الكامل لترشحه في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر مارس من عام 2027.

تم إرسال خطاب ترشيح رسمي من قبل الاتحاد الياباني إلى الجهات المختصة في فيفا، قبل إغلاق باب الترشح النهائي. سيخوض تاشيما الانتخابات للتنافس على المنصب الذي يشغله حاليًا السويسري جياني إنفانتينو، في خطوة تعتبر تاريخية للكرة اليابانية.

كشف تاشيما عن حصوله على مساندة خمسة اتحادات وطنية أخرى في سباق الرئاسة، مشيرًا إلى أنه أودع أوراق ترشحه رسميًا. إلا أنه فضل عدم الكشف عن أسماء تلك الجهات الداعمة استثناءً من الاتحاد الياباني، لتركيز الجهود على البرنامج الانتخابي.

يمثل ترشح تاشيما مرحلة فارقة في تاريخ الرياضة اليابانية، إذ سيكون أول مرشح ياباني يدخل سباق المنافسة على رئاسة أكبر هيئة كرة قدم في العالم. يؤكد هذا الأمر الطموح الياباني المتزايد في التأثير على القرارات العالمية المتعلقة باللعبة.

في المقابل، يستعد الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لخوض سباق الانتخابات أيضًا. أعلن ديالو ترشحه وحصل على دعم اتحاد أوروبا لكرة القدم اليويفا، مما يضعه في منافسة شرسة مع المرشح الياباني.

من المقرر أن تستضيف مدينة الرباط المغربية فعاليات انتخابات رئاسة فيفا يوم 18 مارس 2027. تشهد هذه الفترة تحركات مكثفة بين الاتحادات الوطنية لتجميع التأييد قبل حسم القائمة النهائية للمتنافسين على المنصب الأهم في إدارة اللعبة عالميًا.

محمود محمد صلاح يتلقى تكريماً رسمياً في تركيا

حظي النجم المصري محمود محمد صلاح بتكريم خاص ومميز في مدينة طرابزون التركية. تقرر رسميًا إطلاق اسم قائد منتخب مصر على أحد شوارع منطقة يومرا، ليصبح اسمه جزءاً من معالم المدينة التي تشتهر بشغف جماهيرها الكبير بكرة القدم.

جاءت هذه الخطوة عقب استكمال كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لتغيير اسم الشارع القديم. كان الشارع يحمل سابقًا اسم "شارع سيلفي"، ليتم استبداله رسميًا بـ "شارع محمد صلاح" كإكرام رسمي للنجم.

Advertisement

تم تحديث بيانات هذا الشارع الجديد على الخرائط الإلكترونية وأنظمة الملاحة العالمية. هذا الإجراء يضمن ظهور الاسم بشكل دقيق لأي شخص يبحث عنه عبر التطبيقات الحديثة، مما يعزز من حضور النجم المصري في الذاكرة الرقمية والجغرافية.

لاقت هذه الخطوة استقبالًا حارًا وترحيبًا واسعًا من جماهير نادي طرابزون سبور. أبدت الجماهير التركية سعادتها البالغة بإطلاق اسم صلاح على أحد الشوارع، في لفتة تعكس المكانة الكبيرة والاحترام الذي يحظى به لدى الجماهير التركية.

أصبح اسم محمود محمد صلاح حاضرًا بشكل دائم في شوارع مدينة طرابزون من خلال هذا التكريم الرسمي. يمنح هذا الحدث النجم المصري حضورًا مميزًا في أحد المعالم المحلية المهمة، ويرسخ من علاقة الحب بين اللاعب والجماهير التركية.

اللجنة المنظمة تستعد لاستضافة الدورة الأفريقية 2027

عقدت اللجنة المنظمة للدورة الأفريقية الرابعة عشرة "القاهرة 2027" اجتماعًا هامًا في العاصمة الجديدة. حضر الاجتماع ممثلي الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى المصرية التي تتولى منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة للشئون الفنية والرياضية.

تناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأفريقي الكبير. ناقش المشاركون الترتيبات الفنية والرياضية الخاصة بتنظيم الدورة، مع التركيز على التأكد من أن كل التفاصيل مهيأة لاستقبال الفرق المشاركة.

شملت المناقشات التنسيق المباشر مع الاتحادات الرياضية المختلفة لوقوف المتطلبات. تم بحث التجهيزات اللازمة لضمان تقديم منافسات تنافسية وعالية الجودة، بما يضمن الإعداد الجيد لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية المعقدة. يعمل الجميع على وضع التصورات المناسبة لاستضافة دورة تليق بالمكانة الرياضية المصرية وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات والأحداث القارية والدولية بنجاح.

تأتي هذه الاجتماعات كجزء من سلسلة التحضيرات المبكرة لدورة الألعاب الأفريقية "القاهرة 2027". الهدف الأساسي هو توحيد الجهود بين اللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية لضمان تغطية جميع المتطلبات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.