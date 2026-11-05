مباحثات بين وزراء الزراعة المصريين والأتراك لتعزيز التعاون الزراعي في إسطنبول

وزير الزراعة المصري يبحث مع نظيره التركي سبل فتح الأسواق وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية خلال قمة البوسفور في إسطنبول، مع التركيز على الصادرات الاستراتيجية.

عقد الدكتور علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، لقاءً ثنائياً مهماً مع الدكتور إبراهيم يوماكلي ، نظيره التركي، في مدينة إسطنبول، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشرة ل قمة البوسفور التي تُقام تحت شعار "التحول العالمي والبحث عن الاستقرار".

آليات تعزيز التبادل التجاري الزراعي

يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وتسهيل تبادل السلع الزراعية، وفتح السوق التركي أمام عدد كبير من الصادرات المصرية ذات الأولوية الاستراتيجية.

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استعرض الدكتور فاروق الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الزراعة في مصر خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيراً بشكل خاص إلى المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.

وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر وجوهري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، معزياً ذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والجهات البحثية الزراعية في البلاد.

فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

تناول الجانبان في اجتماعهما تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئات المختصة بالحجر الزراعي في مصر وتركيا.

يهدف هذا التعاون إلى تيسير الحركة التجارية بين البلدين وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.

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كما بحث الجانبان الآليات العملية لفتح السوق التركي أمام صادرات مصر المحددة، والتي تشمل البصل، والموالح، والخيول العربية الأصيلة، والدواجن ومنتجاتها.

شروط دخول الدواجن إلى السوق التركي تشترط أن تكون صادره من منشآت معتمدة ومعترف بصفتها الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

اتفاقيات بحثية وخدمات بيطرية مشتركة

اتفق الوزراء على زيادة الحصص التصديرية للتمور المصرية الفاخرة نحو الأسواق التركية، وتعزيز الاعتماد المتبادل للشهادات الصحية البيطرية.

تضمن الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات في مجالات نظم التتبع الحديثة، والمسح الوبائي، وتشخيص الأمراض العابرة للحدود لضمان سلامة الأغذية.

واتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تهدف إلى إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية.

هذه الأصناف المبتكرة تتميز بعالي الإنتاجية، وقدرتها الكبيرة على المقاومة للتغيرات المناخية الحادة التي تواجه الزراعة عالمياً.

مستقبل الاستثمارات الزراعية المشتركة

أكد الدكتور فاروق في ختام الاجتماع على أهمية تنظيم منتديات استثمارية مشتركة بشكل دوري بين البلدين.

يهدف هذا الحدث إلى تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص في مصر وتركيا على ضخ استثمارات واعدة في قطاعات الإنتاج الزراعي.

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كما يستهدف الاتفاق جذب استثمارات في مجال تصنيع الأسمدة الحيوية والأزوتية لتحسين كفاءة الإنتاج.

من جانبه، أعبر وزير الزراعة والغابات التركي عن استعداد بلاده لاستيراد الأسمدة المصرية الأزوتية والفوسفورية وغيرها من المنتجات.

وأكد الوزير التركي جاهزية تركيا لفتح مجال تصدير الخيول العربية الأصيلة إليها، مشيداً بالجودة العالية للخيول المصرية.

وشدد الوزير التركي على أهمية الإسراع في عقد اللجنة الفنية الزراعية المشتركة برئاسة الوزيرين.

تهدف اللجنة إلى بحث المزيد من فرص التعاون الزراعي العميق بين البلدين في المستقبل القريب.

كما اتفق الجانبان على تنظيم برامج تدريبية مشتركة موجهة للباحثين والأطباء البيطريين في كلا البلدين.

تركز هذه البرامج على تحسين السلالات الحيوانية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية المتطورة لضمان الصحة العامة.

تأتي هذه النتائج لتعكس إصرار البلدين على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية في المجالات الزراعية والتقنية.

الاجتماع يبرهن على قدرة التعاون الدولي على مواجهة التحديات الزراعية والبيئية عبر تبادل الخبرات.