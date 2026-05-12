مبادرة طلابية لتزويد مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط بالأجهزة والمستلزمات الطبية

طلاب الدفعة الرابعة والثلاثين بكلية الطب بنين والدفعة الحادية عشرة بكلية الطب بنات بجامعة الأزهر بأسيوط، برّعوا بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لدعم الأقسام المختلفة بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، في خطوة تعكس روح الانتماء والحرص على خدمة المرضى ودعم المستشفى الجامعي.

التبرعات المقدمة شملت جهاز تنفس صناعي ماركة MEK MTV 1000 لصالح عناية الصدر المركزة، وجهاز رسم قلب لقسم الطوارئ و8 كابلات Pulse Oximeter و3 كابلات قياس ضغط (Cuff) جهاز ضغط زئبقي و2 جهاز Pulse Oximeter للعناية العامة وعناية القلب وسماعة طبية للرعاية المركزة ورعاية القلب. جرى تسليم الأجهزة والمستلزمات بحضور الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير الإصابات والطوارئ بالمستشفى، والدكتور هيثم عبد الله، رئيس قسم الأمراض الصدرية، إلى جانب عدد من ممثلي الدفعتين.

أعرب الدكتور إبراهيم شعلان عن تقديره لهذه المبادرة المتميزة، مؤكدًا أن ما قدمته الدفعتان يجسد روح الوفاء والانتماء لدى أبناء كلية الطب بنين وبنات، ويعكس حرصهم على دعم المستشفى الجامعي والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. أشار عميد الكلية إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً مشرفاً للتعاون بين أبناء الكلية وإدارتها، وتسهم بصورة مباشرة في دعم الأقسام الطبية المختلفة ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية داخل مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط.





