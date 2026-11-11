مبادرات وزارة المالية لتعزيز الوعي بالمؤسّات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر

تسعى وزارة المالية وتشريطة مسارًا متكاملًا لتطوير البورصة المصرية عبر نشر إنفوجرافات توضح تحسّن المؤشرات، تسهيل الدخول للأفراد، وتقديم أدوات تحوطية جديدة، مع برامج تدريبية للطلاب وأدوات تحفيزية للمسوقين. يطغى هذا الجهد على جهود الشراكة الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال وتطوير ثقافة الاستثمار.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أطلق سلسلة من الإنفوجرافات على منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الوعي ب الاستثمار في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين بين الأجيال الحديثة.

تُبرز هذه الإنفوجرافات الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة مالية أكثر شفافية وجاذبية، مستعرضةً تفاصيل العمليات المتبعة في السوق، وأحكامها التنظيمية، وكيف يمكن للأفراد الدخول وتحصيل وفاء مشاركة العائدات، سواء كانت توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأسهم. لقد حددت المبادرة أيضاً أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة، مثل الشورت سيلينج والمشتقات المالية والتداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية، مع توضيح ممارسات المستشارين الماليين وأهمية تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.

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برنامج تدريب خريجي الجامعات

تجسد الضوء الثاني في الإنفوجرافات جهود تأهيل الشباب وتعزيز معرفتهم بالمبادئ المالية، عبر برنامج "التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات" بالتعاون مع أكثر من أربعين جامعة ومؤسسة أكاديمية، يضم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة من مختلف التخصصات. كما تلتقط سلسلة النشاطات التسويقية والرمزية، بما في ذلك تنظيم ٣ نسخ من مؤتمر "Money Made Simple" في إسكندرية وشرم الشيخ وبوسط البلد، فضلاً عن مسابقات تعليمية وثقافية كـ "CFA Egypt" و"قرع الجرس من أجل الثقافة المالية" بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأوراق المالية الدولية.

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وذكرت السلسلة أن نحو 66.41% من المستثمرين في البورصة الدولية يملكون أعمارهم بين ثمانية عشر وخمسين عاماً، مما يدفع الوزارة إلى فرض المزيد من برامج التوعية وخفض حواجز الدخول عن طريق تبسيط الإجراءات وتكليف الشركات السمسرة بشهادات إنشاء من هيئة الرقابة المالية. وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، أبرزت البورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 25.5 % منذ بداية عام 2026، مع تسجيل عدد مستثمرين جدد يقدر بأكثر من 639.1 ألف خلال نفس العام، أي ارتفاع كبير مقارنة بـ25 ألف مستثمر في عام 2020.

تطوير أدوات تحوط قصيرة الأمد

وفي سعيها لتوفير أدوات تحوط وتشكيل أسواق قصيرة الأمد، أجرت البورصة نشاطات تطوير للـ"شورت سيلينج" وبدأ التداول في العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 وأوراق أسهم مجموعات كـ CIB وTMG، مع إطمئنان ملحوظ بأن رأس المال السوقي قد تجاوز 4 تريليونات جنيه، بينما ينضم مستثمر جديد إلى القوائم كل 45 ثانية. هذه الإنجازات تعكس مسارًا واضحًا نحو دور البورصة كمحور رئيسي لإدخال رؤوس الأموال وتعزيز الثقافة المالية في مصر.