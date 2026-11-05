مبايعة القليوبية لضبط مجموعة اعتدت على شاب بسلاح أبيض

رئيس مباحث القليوبية يعلن ضبط مجموعة متورطة في الاعتداء على شاب محمد رمضان باستخدام سلاح أبيض بعد مشاجرة في مسكنه بتاريخ 30 أكتوبر 2026.

أعلن رئيس مباحث قسم شرطة القليوبية عن ضبط مجموعة من المتهمين بتهمة الاعتداء الجسيم على شاب داخل مسكنه، مما أدى إلى إثارة الذعر في المنطقة. جاءت هذه الخطوة بعد رصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاص يقودون شاباً مجرّداً من ملابسه العلوية ويضربونه بسلاح أبيض في شوارع القليوبية. تم تحديد هوية المجني عليه بدقة وهي محمد رمضان عبدالنبي ، الذي تعرض للإصابة أثناء هذه الحادثة المروعة التي أولت بها الجهات الأمنية اهتماماً فورياً لاحتواء الموقف.

تحريات دقيقة تكشف تفاصيل الهجوم

في يوم الجمعة الموافق 30/10/2026، تمكنت التحريات الأمنية من تحديد هوية المجموعة المسؤولة عن هذا التعدي الصارخ على النفس. توصلت التحريات السرية إلى أن الشاب المجني عليه كان قد طرق منزل المدعو محمد.ا.إ.ا، مما أثار حفيظة المالك وطلب المساعدة من مجموعة من الأصدقاء. تم استدعاء المتهمين وهم أدهم.م.م.ع، ومحمد.ف.ع.ص، ومحمد.ف.م.ع، وعابد.ح.ح.س، وتامر.ش.إ.م، للتوجه إلى منزل المجني عليه بانتهاك حرمة ملكيته الخاصة. كان الهدف المعلن من قبل محمد.ا.إ.ا هو فرض السيطرة والهيمنة على المنطقة عبر إرهاب المواطنين والتعدي على المجني عليه.

Also read زوجة أولي واتكينز تغادر السعودية بسبب الأوضاع الراهنة.. وتكشف أسباب القرار

استخدام الأسلحة البيضاء والانتهاك الصارخ

قام المتهمون بالاعتداء على محمد رمضان عبدالنبي باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزة المتهم أدهم.م.م.ع، بالإضافة إلى اللكم والركل على الطريق العام. كان الغرض من هذا التصرف القاسي هو التمثيل بالمجني عليه وتأديبه وإرهابه، بالإضافة إلى إشاعة حالة من الرعب بين سكان الحي. تم توثيق الأفعال المريعة عبر فيديوهات رفعت كدليل، مما أثر بشدة على الأمن العام وأحدث ذعراً كبيراً بين جموع المواطنين. كما أوضحت التحريات أن الشاب المجني عليه يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما زاد من تعاطف الرأي العام مع الضحية وحجم الجرم المرتكب حقه.

مبايعة المتهمين والاعترافات الصريحة

تمكنت الشرطة من ضبط أطراف المشاجرة، حيث يمتلك أربعة منهم سجلات جنائية سابقة. عند مواجهتهم بالأدلة والفيديوهات، اعترفوا بالواقعة كاملة على النحو المشار إليه. تمكنت فرق البحث والإثبات من ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء وإرفاقه بالأوراق الثبوتية. جاء ذلك عقب مشاجرة سابقة في 29/ أكتوبر المنقضى، حيث قام الطرف الأول بإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة بالمنزل دون وجود خلافات سابقة، مما دفع الطرف الثاني للاستجابة العنيفة التي انتهت بهذا الاعتداء المميت في نواياه.

Advertisement

تحرير المحضر والإجراءات القانونية اللاحقة

بناءً على تلك الوقائع، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9004 جنح القسم لسنة 2026. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الشقيق تقدم بطلب تضرر من الطرف الثاني بعد أن قام بتعدي شقيقه وإحداث إصابته. تتابع النيابة العامة القضية بمتابعة مستمرة لضمان تطبيق القانون بشكل صارم. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين من العصابات التي تحاول فرض سيطرتها بالويل والثمن، وإرجاع الأمن والاستقرار إلى الأحياء التي تأثرت بهذه الأحداث.

ردع الجريمة والحفاظ على الأمن العام

يأتي هذا الضبط في إطار الجهود المتواصلة للحد من الجرائم العنيفة والتعدي على حرمات الناس وممتلكاتهم. أكد رئيس مباحث القليوبية على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية. تهدف هذه الخطوة إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد استقرار المجتمع. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وفقاً للقانون المصري لضمان عقاب مجرمي الحريات العامة.