أعلن مجلس الدولة عن مبدأ جديد يعيد رسم الإطار القضائي لنظر طعون الطلاب على نتائج الامتحانات، حيث جاء هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين نظام التعليم وضمان العدالة للطلبة. وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة الإسكان عن منح مهلة لمحدودي الدخل المخصصة لهم وحدات سكنية لاستكمال إجراءات الاستلام. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن مقتل 10 بحارة مدنيين بسبب الصراع المستمر في مضيق هرمز. وفي سياق آخر، نفى الجيش الإيراني اتهامات دولة الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات جديدة ضد الدولة الخليجية.

وأوضحت مصادر قضائية أن هذا المبدأ يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، مع الحفاظ على معايير الشفافية والنزاهة في عملية الطعن. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الوقت اللازم لبت القضايا التعليمية، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي. وفي سياق متصل، كشفت وزارة الإسكان عن منح مهلة لمحدودي الدخل المخصصة لهم وحدات سكنية لاستكمال إجراءات الاستلام.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، حيث تم تخصيص عدد من الوحدات السكنية للمستحقين، مع منحهم فترة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وضمان حصولهم على حقوقهم في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن مقتل 10 بحارة مدنيين بسبب الصراع المستمر في مضيق هرمز.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحوادث تعكس تصاعد التوتر في المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة. وفي سياق آخر، نفى الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء اتهامات دولة الإمارات العربية المتحدة بأن طهران شنت هجمات جديدة ضد الدولة الخليجية. وقال متحدث باسم مقر العمليات للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نشرته الإذاعة الوطنية، إنه لم يتم إطلاق أي صواريخ أو طائرات مسيرة على أهداف في الإمارات خلال الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، هدد المتحدث العسكري الإمارات، متهما البلاد بأنها تحولت إلى "قاعدة للأمريكيين والصهاينة" و"عدو للعالم الإسلامي". ويأتي ذلك بعد أن أبلغت الإمارات عن ضربات إيرانية جديدة لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء. وتناقض بيان المتحدث مع تعليقات القوات المسلحة الإيرانية يوم أمس الاثنين، والتي وصفت الهجمات بأنها رد على مبادرة أمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتسببت هجمات أمس الاثنين - وهي الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ قبل نحو أربعة أسابيع - في نشوب حريق في مستودع نفط في ميناء الفجيرة على خليج عمان





