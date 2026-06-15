متابعة أخبارية: تحليل ماكيدا لمباريات كأس العالم، احتفالات تحدي القراءة، وتطورات سياسية وقضائية

تغطية شاملة لعدة أحدبارت مهمة، تشمل تصريحات ماكيدا حول فرص إسبانيا ومصر في كأس العالم، وذكرى ميلاد شيخ مقرئ مصري، وتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، ومفاجأة فيفا لإمام عاشور، واعتراف محمد بن راشد بمشاركة 20 مليون طالب مصري في تحدي القراءة، ومحاكمة أصحاب ملهى ليلي في الدومينيكان.

حوار خاص مع اللاعب البرازيلي ماكيدا ، الذي عبر عن رأيه في قدرة المنتخب الإسباني على الفوز ب كأس العالم ، كما توقع أن المنتخب المصري قادر على تجاوز دور المجموعات.

كما تناولت الأخبار عدة مواضيع أخرى، منها إحياء الأوقاف ذكرى ميلاد الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، أحد أعلام التلاوة المصرية، وتغطية لرويترز حول توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من قبل شخصيات سياسية بارزة. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن مفاجأة فيفا لإمام عاشور قبل مباراة مصر وبلجيكا، واحتفال نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة 20 مليون طالب مصري في تحدي القراءة العربي، وأخيرًا، مثول أصحاب ملهى ليلي في الدومينيكان أمام القضاء بتهمة القتل غير العمد بعد حادث مأساوي راح ضحيته 236 شخصًا





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