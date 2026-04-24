متابعة تنفيذ مشروع الكيان الضخم للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

اجتماع هام برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة إنشاء مراكز تجميع ومواءمة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفيراً لدعم متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً هاماً مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى الوفد المرافق له الذي ضم كفاءات بارزة في هذا المجال.

حضر الاجتماع اللواء عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي متولي رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد أحمد عزب كأحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للقوات المسلحة. جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة دقيقة ومستمرة للموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في الكيان الضخم المزمع إنشاؤه لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على أعلى مستوى من الجودة.

ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على أهمية إنشاء كيان وطني متكامل قادر على توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية عالية الجودة، وذلك باستخدام أيدي مصرية مدربة ومؤهلة. وقد استعرض الاجتماع بشكل مفصل ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تجهيز وتأهيل ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة، مع التركيز على الجانبين الإنشائي والفني.

كما تم التطرق إلى برنامج تدريب الكوادر البشرية المتخصصة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض إجراءات التعاقد مع الجهاز الإداري للوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة، والتي تم الإسناد إدارتها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. وقد تم الانتهاء بنجاح من الأعمال الإنشائية لهذه المراكز، وتم تركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات بشكل تجريبي، وذلك بإشراف مباشر من الشركة العالمية المصدرة لها.

وتشمل هذه المراكز مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مراكز أخرى يجري حالياً استلام وتركيب المعدات والآلات فيها في محافظات الإسماعيلية وأسيوط والأقصر وأسوان. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المراكز في تقديم خدماتها بشكل فعلي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة. إن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقديم خدمات تأهيل متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على أجهزة عالية الجودة، يتم تصنيعها وتطويرها بأيد مصرية مدربة، وبمستوى عالٍ من الكفاءة. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلالهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.

وقد شارك في الاجتماع نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة في وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المعنية، بما في ذلك المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق 'قادرون باختلاف'، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب المتخصصة في وزارة التضامن الاجتماعي





