متابعة مستجدات المشروعات المائية الممولة دولياً وتعزيز سبل التعاون

اجتماع برئاسة وزير الموارد المائية والري لمتابعة خطط عمل وحدة المشروعات الممولة دولياً، مع التركيز على استراتيجية إدارة المحافظ، آلية المنح، مواجهة التحديات المائية، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة.

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في وحدة متابعة المشروعات الممولة دوليًا، وذلك في إطار مساعي مصر الحثيثة لرفع مستوى كفاءة إدارة شؤونها المائية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

تم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تعتمدها الوحدة في الإشراف على المشروعات المختلفة وسبل تطويرها، مع التركيز على أهمية تحقيق التكامل بين محفظة المشروعات المختلفة وربطها بشكل مباشر بأولويات واحتياجات وزارة الموارد المائية والري.

كما جرى تسليط الضوء على الآليات المتبعة في إدارة المنح والقروض الدولية، بهدف دعم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المائية الملحة والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، بما يتماشى مع المحاور الأساسية لرؤية 'الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0' التي تتبناها الوزارة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات المتخذة لمتابعة المشروعات الإنشائية والتنموية التي هي قيد التنفيذ حاليًا، مع التأكيد على ضرورة تفعيل منظومة رقابية صارمة تضمن الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والمعدلات التنفيذية المطلوبة، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة مراحل التنفيذ.

وفي موازاة ذلك، تم التأكيد على أهمية الاستعداد للمستقبل من خلال إعداد حزمة متكاملة من المشروعات الجديدة والمبتكرة التي تكون جاهزة للطرح والاستثمار والتمويل، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لقطاع المياه على المديين القصير والمتوسط، مما يضمن استمرارية التطوير والتحديث في هذا القطاع الحيوي.

كما شهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول سبل تعزيز أطر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف بناء تحالفات استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها على المدى الطويل، بالإضافة إلى العمل على تطوير العمليات التشغيلية والإدارية داخل الوحدة نفسها، بما يهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي العام وتسريع عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم على أن هذه الجهود المتضافرة تأتي في صميم تنفيذ رؤية الوزارة الشاملة الهادفة إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للمشروعات، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات الدولية المتاحة. وقد وجه الوزير تعليمات واضحة بضرورة استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة وبين الشركاء الدوليين والجهات المانحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن المقياس الحقيقي للنجاح لا يكمن فقط في إتمام المشروعات، بل في تحقيق عوائد تنموية ملموسة تنعكس إيجابًا على تحسين كفاءة منظومة الري بجميع عناصرها، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين من أصحاب الأراضي والمزارعين، بما يساهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها على كافة المستويات





