المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يوضح أن ميدالية الكونجرس الأمريكية للرئيس الراحل أنور السادات تمثل أعرق التكريمات العالمية، مؤكدًا على أن السلام نتاج قوة وطنية مصرية.

أكد السفير نادر زكي ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاحتفالية التي رافقت منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات ميدالية الكونجرس الأمريكي من قبل الولايات المتحدة تمثل حدثاً ذا دلالات عميقة وأهمية استراتيجية كبرى. وأشار المتحدث إلى أن هذه التكريمات لا تقتصر على الجانب الشعوري أو الرمزي فحسب، بل هي تعبير صريح عن تقدير العالم للدور التاريخي الذي لعبته مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما أنها تؤكد على مكانة الرئيس الراحل كنموذج عالمي في السعي نحو السلام. وأعرب زكي عن سعادة مصر وتأثرها البالغ بالكلمات المؤثرة التي وردت خلال الحفل، وكذلك بالأداء الموسيقي والأغاني التي قدّمها الحضور، مما أضفى طابعاً من الاحترام والتقدير المتبادل على المناسبة التاريخية.

أعلى تكريم أمريكي تاريخي للسادات

أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الولايات المتحدة فكرت في منح الرئيس الراحل واحدة من أرفع الجوائز وأكثرها عراقة بعد انقضاء ما يقرب من خمسة عقود على بدء رحلة السلام، مما يجعل هذا القرار يحمل قيمة استثنائية في العلاقات الثنائية. وبيّن السفير نادر زكي أن ميدالية الكونجرس ترتبط بتاريخ عريق يعود إلى عمر الدولة الأمريكية نفسه، الذي يبلغ 250 عاماً، حيث تحتفل البلاد هذا العام بمرور ربع قرن على تأسيس الاتحاد الأمريكي. وأشار إلى أن الربط بين تاريخ الميدلة وعمر الولايات المتحدة يحمل دلالات مهمة تتجاوز الأهمية المباشرة للحدث، لتصل إلى صميم فهم الدور المصري في المنطقة.

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السلام نتاج قرار مبني على القوة المصرية

شدد المتحدث على أن السلام كان دائماً خياراً مصرياً أصيلاً وقراراً استراتيجياً مبنيًا على أساس من القوة الوطنية، وليس نتيجة لضعف أو استسلام لأي ضغوط خارجية، وهو ما كان يجب أن يفهمه المجتمع الدولي بوضوح. وأكد أن قوة الموقف المصري هي التي مكّنت البلاد من الحصول على حقوقها كاملة ونيل احترام العالم، مما سمح لها بالاستمرار في أداء دورها محورياً في استقرار المنطقة منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن العالم ما كان ليحتفل بالرئيس الراحل أنور السادات ويتذكر قيمته في تحقيق السلام، لولا أن هذا السلام جاء من دولة قوية تملك الإرادة والقدرة على فرض نفسها في الساحة الدولية.

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مسيرة الخمسين عاماً من كامب ديفيد لشرم الشيخ

تطرق المتحدث إلى أهمية استمرار مصر في ممارسة هذا الدور القيادي على مدار خمسة عقود، مبتدئاً من اتفاقية السلام الموقعة مع الولايات المتحدة واتفاقيات كامب ديفيد التاريخية، وصولاً إلى سبتمبر 2025 عندما سيجتمع العالم في شرم الشيخ للمضي قدماً في هذه الرؤية. وأكد أن هذا الاستمرارية تؤكد أن قرارات السلام ليست أحداثاً منعزلة، بل هي جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ أركان السلام العالمي من خلال قوة الموقف المصري واستقراره. واختتم السفير نادر زكي حديثه بالإشارة إلى أن الوزير يتسلم الميدالية الذهبية للكونجرس الممنوحة لاسم الرئيس الراحل، مما يعزز مكانة مصر كدولة رئيسية في صنع السلام الدولي.