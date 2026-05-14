متحف كفر الشيخ: رحلة عبر الزمن في قلب الدلتا المصرية

استعراض شامل لمقتنيات متحف كفر الشيخ وتاريخه، مع تسليط الضوء على الكنوز الأثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

يعد متحف كفر الشيخ صرحاً ثقافياً ومعمارياً استثنائياً، فهو يمثل الواجهة الرسمية والوحيدة التي تختزل وتجسد التاريخ الغني والعريق لإقليم الدلتا في مصر. تعود جذور فكرة إنشاء هذا المتحف إلى عام 1992، وهو العام الذي شهد تخصيص قطعة الأرض التي أقيم عليها هذا الصرح ليكون منارة علمية وثقافية تخدم الباحثين والسياح على حد سواء.

إن الهدف من تأسيس هذا المتحف لم يكن مجرد عرض قطع أثرية، بل كان يهدف إلى خلق رابط وجداني بين سكان المنطقة وتاريخ أجدادهم، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته الدلتا في تشكيل الحضارة المصرية القديمة والوسيطة. لذا، يحرص عشاق الآثار والتاريخ من مختلف أنحاء الجمهورية والعالم على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمتحف، بما في ذلك تحديثات أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة المحدثة لعام 2026، سعياً منهم للاستمتاع بتجربة ثقافية فريدة تأخذهم في رحلة عبر الزمن في قلب إقليم الدلتا الخصيب.

وعند الدخول إلى أروقة المتحف، يجد الزائر نفسه أمام مجموعة مذهلة من المقتنيات التي تعود إلى العصور الفرعونية، ومن أبرزها تمثال رع حور أختي، الذي يجسد المعبود على هيئة صقر، وهو رمز القوة والسلطة في العقيدة المصرية القديمة، حيث يمثل اندماج الإله رع مع حورس، مما يعكس عمق الفكر الديني في تلك الحقبة. كما يبرز تمثال الكاهن نسمنو كواحد من أندر المنحوتات المصنوعة من الجرانيت الأسود، وهو تمثال يجسد ابن الكاهن قاب بدقة فنية مذهلة تظهر مهارة النحات المصري القديم في تطويع الأحجار الصلبة.

وبالانتقال إلى الحقبة اليونانية والرومانية، تبرز مجموعة من القطع التي تعكس التمازج الثقافي بين الشرق والغرب، ومن أهمها تمثال الطفل النائم الذي يثير مشاعر الشجن والسكينة، وتمثال إيزيس أفروديت الذي يجسد دمج الآلهة المصرية واليونانية في كيان واحد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العملات المعدنية التي لا تمثل مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل تعد وثائق تاريخية تعكس النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي ساد في ذلك العصر في مناطق الدلتا. ولا تتوقف الرحلة التاريخية عند العصور القديمة، بل يمتد المتحف ليشمل التراث القبطي والإسلامي، تعبيراً عن التنوع الديني والفكري الذي تميزت به محافظة كفر الشيخ عبر العصور.

يعرض هذا القسم جوانب مشرقة من الفن الإسلامي، حيث يمكن للزوار رؤية مصراعي باب خشبي مزخرفين بنقوش إسلامية دقيقة تعتمد على الأشكال الهندسية والنباتية، مما يعكس رقي الفنون الحرفية في العصور الإسلامية. وفي المقابل، يضم المتحف مجموعة من المخطوطات النادرة والأيقونات الأثرية التي تعود إلى العصور المسيحية المبكرة، والتي تروي قصص الإيمان والفن القبطي الأصيل وتبرز التأثيرات الفنية التي طرأت على الأيقونات عبر الزمن.

إن هذا التنوع يجعل من المتحف سجلًا حيًا للتسامح والتعايش الذي شهدته المنطقة، حيث تتجاور القطع الفرعونية مع القبطية والإسلامية في تناغم تام يروي قصة وطن واحد. ومن الناحية التنظيمية والخدمية، يفتح متحف كفر الشيخ أبوابه لاستقبال الزوار والباحثين طوال أيام الأسبوع بانتظام شديد، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، مما يتيح فرصة كافية للزوار لاستكشاف جميع القاعات والتأمل في التفاصيل الدقيقة للمقتنيات.

وتسعى إدارة المتحف باستمرار إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تحديث أنظمة العرض واستخدام التكنولوجيا الحديثة في شرح القطع الأثرية، وذلك لضمان تقديم تجربة تعليمية ممتعة للأجيال الجديدة. ومع اقتراب عام 2026، هناك خطط طموحة لزيادة عدد القطع المعروضة وتنظيم فعاليات ثقافية ومؤتمرات علمية تسهم في وضع المتحف على الخريطة السياحية العالمية، مما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية في محافظة كفر الشيخ وجذب المزيد من الزوار لاستكشاف كنوز الدلتا المجهولة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي والأثري في مصر





