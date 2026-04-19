متحف إيمحتب يحتفي بالكتابة المصرية القديمة مع الأطفال

في إطار سعيه الدؤوب لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأجيال الناشئة، نظم متحف إيمحتب بسقارة فعالية تعليمية وترفيهية استثنائية تحت عنوان "الكتابة في مصر القديمة". استهدف هذا البرنامج المميز عشرة أطفال موهوبين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والثانية عشرة عاماً، بهدف تسليط الضوء بشكل شيق ومبتكر على الأصول التاريخية للكتابة، ومراحل تطورها المعقدة عبر العصور، مع التركيز بشكل خاص على تنوع الخطوط التي ميزت اللغة المصرية القديمة.

بدأ البرنامج بترحيب حار بالأطفال المشاركين في قاعة التهيئة المرئية بالمتحف، حيث أتيحت لهم الفرصة للانغماس في عالم مصر القديمة من خلال مشاهدة فيلم وثائقي شيق يتناول تاريخ منطقة سقارة الغنية بالآثار، ويسلط الضوء على أهميتها الحضارية. بعد ذلك، استمع الأطفال إلى محاضرة تعريفية قيمة قدمتها مسؤولة قسم التدريب بالمتحف، تناولت فيها أبرز أنواع خطوط اللغة المصرية القديمة، مثل الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية، مع شرح مبسط لخصائص كل منها وكيفية استخدامها في النصوص الدينية والإدارية والأدبية. ولم تقتصر الفاعلية على الجانب النظري، بل امتدت لتشمل تجربة عملية تفاعلية. فقد انطلق الأطفال في جولة إرشادية ممتعة داخل أروقة متحف إيمحتب، حيث تعرفوا على كنوزه الأثرية الفريدة، وشاهدوا عن قرب قطعاً أثرية لا تقدر بثمن تعود إلى عصور مختلفة من تاريخ مصر القديمة. كانت المحطة الأبرز في البرنامج هي ورشة العمل التي أتاحت لكل طفل فرصة لكتابة اسمه بالخط الهيروغليفي، وهو نشاط أضفى على التجربة طابعاً شخصياً واحتفالياً. كما تضمن البرنامج نشاط تلوين تمثال المعبود تحوت، الذي ارتبط بالكتابة والحكمة والمعرفة في المعتقدات المصرية القديمة، مما ساهم في ترسيخ المفاهيم التي تم تناولها خلال الفاعلية. يُعد متحف إيمحتب، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1997، صرحاً ثقافياً مهماً تم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، وشهد أعمال تطوير شاملة أدت إلى إغلاقه مؤقتاً في مارس 2022، ليُعاد افتتاحه بحلته الجديدة في ديسمبر 2023. يتمتع المتحف بموقع جغرافي متميز في قلب منطقة آثار سقارة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من هضبة الجيزة الشهيرة. ويحتضن المتحف بين جدرانه كنوزاً أثرية نادرة تعكس عظمة ملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى تماثيل لشخصيات ملكية بارزة، كان أبرزها تمثال الملك أوناس. ويحمل المتحف اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، الذي يُعتبر أحد أبرز العقول في التاريخ المصري القديم. كان إيمحتب مهندس الملك زوسر، مؤسس الأسرة الثالثة في عصر الدولة القديمة (حوالي 2650 قبل الميلاد)، وله الفضل في تصميم وبناء أقدم مجموعة جنائزية ضخمة في تاريخ البشرية، وهي المجموعة الجنائزية الملك زوسر بسقارة، والتي تُعد شاهداً على براعته المعمارية وريادته الفذة. تسهم مثل هذه الفعاليات في بناء جسور بين الحاضر والماضي، وتعزيز ارتباط النشء بتراثهم العريق، وتشجيعهم على التعلم والاستكشاف في مجال التاريخ والآثار





