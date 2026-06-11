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متهم بقتل مدير صالة ألعاب رياضية بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل

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متهم بقتل مدير صالة ألعاب رياضية بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل
LegalCrimeCourt
📆6/11/2026 11:58 AM
📰ElBaladOfficial
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محكمة الجيزة قضت بسجن المتهم لمدة 7 سنوات مع الشغل بعد إدانته بالتعدي على مدير صالة ألعاب رياضية باستخدام سلاح ناري، وذلك في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وقت حدوثها.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالشروع في قتـ. ل مدير صالة جيم الشهير ب"الديزل"، بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل. وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت المتهم إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير الجيم باستخدام سلاح ناري، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وقت حدوثها.

كشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب"الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع. الحبس سنة مع الشغل للمتهم بسرقة عم شعبان"بائع الجرائد" في حلوانفيديو رصد جريمته.. التحقيق مع المتهم بالتحرش بفتاة حدائق الأهرا

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