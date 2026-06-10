متى تصبح الصلوات واجبة على الطفل؟ توضيح أمين الفتوى من دار الإفتاء المصرية

الدكتور علي فخر يوضح أن الصلاة لا تجب على الطفل قبل البلوغ، لكن ينبغي تعليمه مبكرًا وفق السنة النبوية، لتصبح عادةً من سن السابعة وتُسهم في استقرار العمق الديني عند بلوغه.

في حوارٍ تلفزيونيٍ أُجري اليوم الأربعاء، إجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ أثار اهتمام المتابعين حول السن الذي تُصبح فيه الصلاة فريضةً على الصبي أو الفتاة.

أوضح الدكتور فخر أن الوجوب الشرعي لا يبدأ إلا مع بلوغ سن الرشد، أي عند وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ الديني التي يُصبح فيها مكلفًا بأداء العبادات. ومع ذلك، شدد على ضرورة تدريس الصلوات للطفل منذ الصغر، مستندا إلى الحديث النبوي "مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ"، والذي يُظهر أن الهدف الأساسي هو غرس العادة وتكوين عادة صائبة لدى الصغار قبل أن يتحولوا إلى مكلفين.

وهذا التدريس لا يعني فرض الفريضة عليهم قبل بلوغهم، بل يهدف إلى تنمية الفهم والوعي بأهمية العبادة في حياتهم اليومية





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