مجزرة في النبطية: استهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني واستشهاد مسعفين في لبنان

وزارة الصحة اللبنانية تندد باستهداف مركز الهيئة الصحية في حاروف مما أدى لاستشهاد 3 مسعفين، وسط تحذيرات من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم التمديد الأمريكي لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

شهدت المناطق الجنوبية من الجمهورية ال لبنان ية تصعيداً عسكرياً دامياً ومروعاً، حيث أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية في بيان رسمي صدر مساء يوم الجمعة عن وقوع مجزرة جديدة استهدفت الكوادر الإغاثية والطبية.

وقد أكدت الوزارة استشهاد ثلاثة من المسعفين إثر استهداف إسرائيلي مباشر وممنهج طال مركز الهيئة الصحية التابع للدفاع المدني في بلدة حاروف الواقعة ضمن قضاء النبطية. ولم يكتفِ القصف الإسرائيلي بإزهاق أرواح هؤلاء الأبطال الذين كرسوا حياتهم لإنقاذ الجرحى، بل أدى الهجوم إلى تدمير المركز بالكامل وتحويله إلى ركام، فيما أصيب مسعف رابع بجروح خطيرة جداً لا تزال حالته حرجة.

وبهذه الجريمة الجديدة، ارتفعت حصيلة القتلى في لبنان خلال يوم الجمعة وحده إلى عشرة شهداء، مما يعكس حجم الضراوة التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي مع المناطق المأهولة والمنشآت الحيوية. وفي سياق تحليل هذه الاعتداءات، اعتبرت وزارة الصحة اللبنانية أن استهداف مراكز الدفاع المدني والمسعفين يمثل دليلاً إضافياً قاطعاً على النهج الوحشي والعدواني الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأفعال تأتي في تحدٍ صارخ ومباشر للقانون الإنساني الدولي الذي يمنح حماية خاصة للمنشآت الطبية والفرق الإغاثية في مناطق النزاعات. وأشارت الوزارة بمرارة إلى أن هذا التمادي في الجرائم يأتي مستغلاً حالة الصمت المطبق التي يخيم بها المجتمع الدولي على هذه الفظائع، وهو صمت تراه بيروت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لمضاعفة جرائمه بحق الإنسانية وتجاوز كافة الخطوط الحمراء.

وقد جددت الوزارة شجبها واستنكارها الشديدين لهذا المسلسل من الاعتداءات الهمجية، مؤكدة أنها ستستمر في رفع صوتها عالياً لتوثيق هذه الجرائم ولن تصمت أبداً أمام هذه الممارسات التي تهدف إلى شل قدرة الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الإسعافية الأساسية لمواطنيها. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تزامنت هذه الهجمات الدامية مع تطورات مثيرة للجدل، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة خمسة وأربعين يوماً إضافية تبدأ من السابع عشر من مايو الجاري.

وبالرغم من هذا التمديد الورقي، فإن الواقع الميداني يشير إلى انتهاكات يومية ومستمرة يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وسط حالة من التغاضي الأمريكي المريب بالنظر إلى دور واشنطن كراعٍ أساسي للمفاوضات بين تل أبيب وبيروت. هذا التناقض الصارخ بين الاتفاقيات الدبلوماسية والواقع الدموي على الأرض يضع مصداقية الجهود الدولية على المحك، ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال في ظل إصرار الاحتلال على مواصلة عدوانه.

وبالنظر إلى الحصيلة الإجمالية لهذا العدوان الموسع الذي بدأ في الثاني من مارس لعام ألفين وستة وعشرين، فإن الأرقام تعكس مأساة إنسانية غير مسبوقة؛ حيث أسفرت الهجمات حتى الآن عن استشهاد ألفين وتسعمائة وواحد وخمسين شخصاً، وإصابة ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وعلاوة على ذلك، تسبب هذا العدوان في تهجير قسري لأكثر من مليون شخص من منازلهم، مما خلق أزمة نزوح ضخمة وضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة في المناطق الآمنة.

إن هذا المشهد المأساوي لا يمثل مجرد أرقام إحصائية، بل هو انعكاس لدمار شامل طال البنية التحتية والنسيج الاجتماعي في جنوب لبنان، وسط دعوات ملحة بضرورة تدخل دولي حقيقي لفرض وقف دائم للنار وحماية المدنيين والكوادر الطبية من آلة القتل الإسرائيلية التي لا تستثني أحداً





